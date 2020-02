Dan Petrescu a avut un discurs dur dupa eliminarea dramatica a lui CFR Cluj din Europa League. Antrenorul a venit cu regulamentul si a spus ca golul marcat in minutul 87 a fost valid. CFR Cluj a fost eliminata dramatic de Sevilla in 16-imile Europa League, dupa 1-1, in tur, si 0-0, in retur.

Dan Petrescu nu a putut accepta eliminarea dramatica a lui CFR Cluj din Europa League. Ardelenii au fost la un pas sa o invinga pe Sevilla, in deplasare, insa arbitrul din Letonia a anulat golul lui Paun,…