Dan Petrescu a explodat la finalul meciului. „Am dat un gol valid”

- Dan Petrescu a avut un discurs dur dupa eliminarea dramatica a lui CFR Cluj din Europa League. Antrenorul a venit cu regulamentul si a spus ca golul marcat in minutul 87 a fost valid. CFR Cluj a fost eliminata dramatic de Sevilla in 16-imile Europa League, dupa 1-1, in tur, si 0-0, in retur.Citește…

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, miercuri seara, intr-o conferinta de presa sustinuta in Spania, ca este convins ca sansele formatiei sale de a se califica in optimile de finala ale Europa League sunt mici, precizand ca Sevilla este favorita clara, mai ales dupa rezultatul…

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca FC Viitorul are avantajul psihologic inaintea meciului de vineri, deoarece s-a impus in ultimele doua meciuri directe. ''Au fost si vor fi in continuare meciuri echilibrate intre…

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, a afirmat, joi, la finalul partidei cu Celtic Glasgow, scor 2-0, din grupele Europa League, ca nu credea ca formatia sa va putea sa adune 12 puncte dintr-o grupa din care mai faceau parte Lazio Roma si Rennes, precizand ca accederea in primavara europeana este…

- Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj, spune ca formația sa trebuie sa joace pentru victorie in meciul cu Celtic, de joi, care ii poate aduce calificarea in șaisprezecimile de finala ale Europa League. Tehnicianul numește aceasta posibila performanța "un mic miracol", anunța MEDIAFAX.Citește…

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca formatia sa, desi se poate califica si cu o remiza, trebuie sa intre pe teren si sa castige partida din Europa League cu Celtic Glasgow deoarece adversara nu va fi multumita cu un egal. "E clar…

- CFR CLUJ CELTIC GLASGOW. "Celtic poate sa vina cu trei echipe in campionatul romanesc si castiga sigur campionatul, nu cu prima, nu cu a doua, cu a treia. Normal ca ei sunt favoriti. Vrem toti sa ne calificam, ar fi pacat pentru jucatori mai ales sa nu o facem. Daca ne vom califica cred ca va fi…

- CFR Cluj a caștigat meciul cu Sepsi, scor 1-0, dar antrenorul Dan Petrescu are multe motive de suparare. „Bursucul” e nemulțumit ca meciul cu FC Botoșani de duminica nu a putut fi amanat și trimite sageți catre conducerea campioanei. CFR Cluj joaca duminica, de la 17:30, la Botoșani, in etapa cu numarul…