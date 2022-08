Stiri pe aceeasi tema

- Paul Papp (32 de ani), fundaș central la Universitatea Craiova, s-a enervat in cadrul conferinței de presa premergatoare meciului cu FCU. FCU Craiova - CS Universitatea se va juca duminica, 7 august, la ora 21:30. Partida va fi live pe GSP.ro și in direct la TV pe PrimaSport 1, DigiSport 1 și OrangeSport…

- Antrenorul campioanei Romaniei, Dan Petrescu, s-a plans ca n-are multe soluții in atac, iar jucatorii sai nu sunt proaspeți. „Pe niciuna nu avantajeaza acest egal. Urmeaza sa jucam acasa, deci ar trebui sa fim favoriți. Dar Federația lor le-a amanat meciul, ca sa nu joace, iar noi jucam. Au avantaj…

- Sahtior Soligorsk - CFR Cluj, meci contand pentru prima manșa din turul trei preliminar al Conference League, este programat, joi, de la ora 20:00, fara spectatori, pe „Yeni Sakarya Ataturk” din Azapazari (Turcia).

- Dan Petrescu (54 de ani) privește circumspect catre „dubla” cu campioana Belarusului, Șahtior Soligorsk, din turul 3 preliminar al Conference League. Dan Petrescu a vorbit la superlativ despre precedentele doua adversare europene pe care CFR Cluj le-a avut in acest sezon, Pyunik Erevan și Inter Club…

- Nicolae Dica (42 de ani), antrenorul lui FCSB, a susținut astazi conferința de presa premergatoare meciului cu FCU Craiova, din etapa 3 a Ligii 1. FCSB - FCU Craiova este programat duminica, 31 iulie, de la ora 22:30. Partida va fi live pe GSP.ro și in direct la TV pe DigiSport 1, PrimaSport 1 și OrangeSport…

- FCSB, Universitatea Craiova și Sepsi vor incerca, in aceasta seara, sa obțina calificarea in turul 3 preliminar din Conference League. Prima formație romaneasca ce va incerca sa obțina calificarea este și echipa cu cele mai multe șanse: Sepsi SF. Gheorghe. De la ora 20:00, covasnenii vor juca, in deplasare,…

- Antrenorul CFR-ului, Dan Petrescu, a avut un discurs rezervat inaintea returului cu Inter d’Escaldes, din turul doi preliminar al Conference League. Meciul va avea loc miercuri, de la ora 18:00. In prima manșa, CFR Cluj s-a impus pe teren propriu cu Inter d’Escaldes, scor 3-0. „Toate meciurile sunt…

- Valentin Crețu (33 de ani) și Risto Radunovic (30) nu vor face deplasarea in Tbilisi pentru duelul dintre Saburtalo și FCSB din turul 2 preliminar al Conference League. Saburtalo - FCSB se va juca joi, 21 iulie, de la ora 19:00. Partida va fi live pe GSP.ro și in direct la TV pe DigiSport 1 și PrimaSport…