Dan Petrescu a anunțat ca pleaca de la CFR Cluj, dar a spus ca ”nici nu am fost demis, nici nu mi-am dat demisia”.”Impreuna cu clubul am decis astazi rezilierea contractului, pe cale amiabila. Nici nu am fost demis, nici nu mi-am dat demisia. Cred ca este mai bine pentru club, pentru jucatori, pentru…