„In Republica Moldova nu exista un consens in societate cu privire la acest subiect. Acest consens nu exista inclusiv din cauza influențelor Federației Ruse care a facut tot posibilul pe parcursul anilor sa discrediteze aceasta idee și sa se asigure ca majoritatea populației Republicii Moldova astazi nu susține aderarea la NATO. Avem o armata care a fost subfinanțata istoric. Incercam sa investim mai mult in armata. Am majorat bugetul cu 50% in acest an și manifestam toata deschiderea fața de partenerii externi care vor sa contribuie la modernizarea Armatei Naționale. Ceea ce facem noi acum este…