Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții spitalului privat spun ca la internare, in 13 martie, pacienta nu avea simptome și a declarat in scris ca nu a calatorit in zone de risc, dar in timpul operației de cezariana ea a avut un puseu febril, apoi a recunoscut ca a intrat in contact cu o persoana intoarsa din Spania, scrie Hotnews.roReprezentanții…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) verifica tranzacțiile ”destul de ciudate” a 16-17 banci, cel puțin una dintre acestea fiind implicata intr-o operațiune de spalare de bani, a declarat miercuri Nicolae Cinteza, directorul Direcției de Supraveghere al BNR, informeaza Hotnews. Banca Centrala a sesizat…

- Nicolae Cinteza, directorul Direcției de Supraveghere din Banca Centrala , a afirmat miercuri ca DIICOT a intrat pe firul unor tranzactii extrem de ciudate in sistemul bancar, scrie Hotnews. ”In momentul de fața facem verificari la 16-17 banci care par a fi implicate intr-o tranzacție destul de ciudata,…

- ”În momentul de fața facem verificari la 16-17 banci care par a fi implicate într-o tranzacție destul de ciudata, tranzacție al carei mecanism e detaliat într-o scrisoare trimisa de Florin Georgescu (prim-viceguvernatorul BNR-n.n.) catre Asociația Româna a Bancilor (scrisoare…

- Banca Centrala a Suediei (Riksbank) a anuntat miercuri ca a inceput sa testeze o moneda digitala denumita e-krona, ceea ce duce aceasta tara cu un pas mai aproape de crearea primei monede digitale emise de o banca centrala, informeaza Hotnews. Suedia este deja tara cu cea mai mica dependenta de numerar…

- Am observat cu toții ca, de laintrarea in vigoare a Directive GDPR in mai 2018,destule lucruri s-au schimbat in special in privința marilor companii online, ceea ce a facut ca multe dintre acestea sa ia in considerare ce date au nevoie cu adevarat sa stocheze, cel puțin la nivel declarativ/public. Și…

- Când fostul cancelar social-democrat al Germaniei, Gerhard Schröder, prelua funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Nord Stream AG a fost scandal. Era la finele anului 2005, Schröder tocmai fusese înlocuit de Angela Merkel (CDU), iar 51% din gazoduct aparținea…

- "Astept decizia oficiala si motivarea judecatorilor. O decizie CCR se aplica si cel mai probabil ma voi conforma si voi demisiona de la sefia Senatului". a declarat Teodor Melescanu pentru HotNews.ro. Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, miercuri, sesizarea referitoare la alegerea lui Teodor Melescanu…