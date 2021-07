Stiri pe aceeasi tema

- Echipa olimpica a Moldovei, care va juca la Tokyo, include 20 de sportivi. Aceștia vor concura pentru premii in opt tipuri de sport. Cea mai tanara din echipa este Anna Dulce, in varsta de 15 ani (proba ​​aer pistol). Jocurile Olimpice trebuiau sa aiba loc in 2020, dar din cauza pandemiei…

- Oficialii europeni au anuntat ca i-au scris presedintelui Comitetului International Olimpic (CIO), Thomas Bach, pentru a-i cere ca drapelul Uniunii Europene sa insoteasca delegatia Sloveniei la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice, vineri la Tokyo, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Citește…

- Din postura de campion la Europenele de Natație, Robert Glința a fost primul sportiv român care s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Înainte de debut, înotatorul a afirmat într-un interviu ca s-a antrenat ”numai si numai cu gândul la medalia de aur”.…

- „Desemnarea celor care au purtat drapelul la ceremoniile de deschidere ale Jocurilor Olimpice a tinut mereu cont de palmaresul sportivilor, de sportul pe care il reprezinta, de prestanta si de respect pentru valorile olimpice. Comitetul Executiv al COSR a decis azi prin vot desemnarea celor doi sportivi…

- Ultimii doi sportivi care s au aflat in aceasta onoranta postura, la JO Rio 2016 si JO Londra 2012, sunt din Constanta. Comitetul Executiv al Comitetului Olimpic si Sportiv Roman a decis azi, prin vot, desemnarea celor doi sportivi care vor purta drapelul tricolor la Ceremonia de Deschidere a Jocurilor…

- Comitetul Executiv al CNOS din Republica Moldova a desemnat sportivii care vor purta drapelul Republicii Moldova la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020 : arcașii Dan Olaru și Alexandra Marca, scrie olympic.md. Dan Olaru va anregistra a doua participare a Jocurile Olimpice. La JO de la Londra 2012 el…

