Stiri pe aceeasi tema

- Dan Nistor (31 de ani) a fost prezentat astazi oficial la CS Universitatea Craiova, in cadrul unei conferințe de presa care a avut loc la sediul clubului. Mijlocașul a vorbit despre obiectivele pe care și le-a setat la noul club, aducand lamuriri și cu privire la plecarea neaștepata din „Ștefan cel…

- Dan Nistor (31 de ani) s-a transferat de la Dinamo la CS Universitatea Craiova, intr-una dintre cele mai surprinzatoare mutari realizate in Liga 1 in ultimele sezoane. In noiembrie, dupa duelul Craiova - Dinamo 4-1, Nistor a fost contrat de un suporter oltean in timpul interviurilor de la final. „Nistore,…

- CS Universitatea Craiova a anuntat, duminica, transferul capitanul echipei Dinamo, Dan Nistor, anunța news.ro."Unul dintre cei mai valorosi jucatori din Romania vine sa puna umarul la ceea ce ne dorim cu totii. Conferinta de prezentare va avea loc luni, la ora 12.00", se arata pe pagina de…

- Mijlocașul devenise indezirabil in Ștefan cel Mare dupa ce se certase cu suporterii și ii enervase pe șefi cerandu-și public banii restanți.CS Universitatea Craiova areușit sa rezolve transferul lui Dan Nistor (31 de ani, mijlocaș central),capitanul lui Dinamo!Craiova va plati 260.000 deeuro lui Dinamo…

- CS Universitatea Craiova e aproape sa il transfere pe Dan Nistor de la Dinamo. Sorin Carțu (64 de ani), președintele oltenilor, confirma interesul pentru mijlocașul de 31 de ani. Nistor, „capitanul” lui Dinamo, ar urma sa semneze luni, 6 ianuarie, cu rivala din Banie. Daca oficialii din Ștefan cel Mare…

- Dan Nistor a marcat un gol in infrangerea lui Dinamo pe terenul celor de la CS Universitatea Craiova, scor 1-4, iar la final a fost contrat de un suporter. „Nistore, nu mai minți am facut unele greșeli foarte mari, care nu se fac la un asemenea nivel”, i-a transmis suporterul lui Dan Nistor in timpul…

- Dan Nistor, 31 de ani, a fost și in partida cu Gaz Metan, caștigata de Dinamo cu 2-0, unul dintre cei mai buni jucatori. Mijlocașul a oferit o pasa decisiva, a șaptea a sezonului, iar la final a destins atmosfera prin cateva glume facute la zona mixta in fața jurnaliștilor. ...

- Astazi incepe decopertarea gazonului de pe „Oblemenco“. Primaria Craiova a anuntat, astazi, ca de la ora 12.00 va incepe decopertarea actualei suprafete de joc de la stadionul „Ion Oblemenco“. Actiunea va fi realizata de constructorul care a realizat stadionul, firma CON-A Sibiu, dar o contributie financiara…