- Ionel Danciulescu, directorul general de la Dinamo, a fost intrebat daca Dan Nistor se va transfera la FCSB. "Nimic nu e sigur in viața, dar din discuțiile pe care le-am avut cu Dan nu cred ca vor fi probleme in ceea ce privește ramanerea la Dinamo. El mai are contract doi ani cu noi. Discuțiile unui…

- Mutu a explicat cum a ajuns la arabi și s-a laudat cu salvarea de la retrogradare reușita cu FC Voluntari: ”A fost un miracol!”. Adrian Mutu a vorbit, intr-un interviu acordat pentru Gazeta Sporturilor , cum a ajuns la echipa Under 21 a celor de la Al-Wahda, cum e viața lui la șeici, cum a fost desparțirea…

- Gigi Becali il vrea și pe Mitrița: ”Daca il da Rotaru cu trei milioane, il iau!”. L-a mai avut in curte, dar nu l-a pastrat. Gigi Becali mai viseaza la doua transferuri de marca: Dan Nistor, de la Dinamo , dar și Alex Mitrița, de la CS U Craiova. Pe ultimul l-a mai avut in curte, in 2013. Atunci, a…

- Un alt jucator de baza al lui Dinamo ar fi pe punctul de a pleca, dupa ce Gigi Becali si-a manifestat interesul pentru Dan Nistor. Fanatik anunta ca mijlocasul May Mahlangu ar fi semnat cu Ludogorets, campioana Bulgariei, unde ar urma sa fie coleg cu romanii Claudiu Keseru, Cosmin...

- Presedintele Consiliului de Administratie al FC Dinamo, Alexandru David, a declarat, marti, ca mijlocasul Dan Nistor este netransferabil si nu va ajunge la FCSB informeaza news.ro"E genul de stire pe care Gigi Becali a transformat-o in politica. Intotdeauna gaseste un jucator, de preferinta…

- Gigi Becali il vrea la FCSB pe Dan Nistor de la Dinamo: ”Pana miercuri e valabila oferta”. Reacția fotbalistului. Gigi Becali il vrea la FCSB pe Dan Nistor, mijlocașul rivalei de la Dinamo. Patronul ”din umbra” de la FCSB a marturisiot ca deja a discutat acest subiect cu omologul sau de la Dinamo, Ionuț…

- Florin Bratu este apreciat de sefii lui Dinamo si acestia au dorit ca antrenorul de 38 de ani sa-si prelungeasca intelegerea pana in 2020, acordul precedent avand valabilitate doar pentru acest sezon al Ligii 1 Betano.

- Directorul general al FC Dinamo, Ionel Danciulescu, a anuntat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca tehnicianul Florin Bratu si-a prelungit contractul, noul acord fiind valabil pana in 2020.