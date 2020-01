Stiri pe aceeasi tema

- Dan Nistor (31 de ani), capitanul lui Dinamo, este principala ținta a celor de la FCSB in aceasta perioada de mercato, iar Gigi Becali crede ca-l poate lua gratis de la formația alb-roșie. „Nistor e singurul pe care aș vrea sa-l iau. Daca are contract nu-l mai iau. Dar poate vine gratis, ca iși reziliaza…

- Gigi Becali a anunțat ca se gandește sa-l tranfere pe Dan Nistor la FCSB in aceasta pauza de iarna. Singurul lucru care il ingrijoreaza pe patronul echipei roș-albastre este ca aceasta mutare at putea strica atmosfera la club.

- FCSB - CRAIOVA 2-0 // Gigi Becali a anunțat ca-l dorește foarte mult pe Dan Nistor (31 de ani) de la Dinamo, deși are mai mulți mijlocași in echipa. „I-am spus lui Vintila ca trebuie sa vorbim despre jucatorii pe care-i vreau. Chiar i-am spus ca vreau sa aduc un jucator. E mijlocașul pe care-l vreau.…

- Antrenorul Universitatii Craiova , Victor Piturca, a comentat astazi, in cadrul conferintei de presa, zvonurile privind interesul pentru anumiti jucatori. Astfel, Piturca a exclus posibilitatea ca fundasul Andrei Miron (25 ani), de la FC Botosani, sa ajunga in Banie. In privinta mijlocasului George…

- Nationala Romaniei se afla in fata unui examen extrem de important. Tricolorii urmeaza sa intalneasca reprezentativa Suediei, in penultimul joc din grupa F a preliminariilor CE din 2020. Confruntarea va avea loc vineri, de la ora 21.45 (Pro TV), pe Arena Nationala, in fata a peste 50.000 de spectatori.…

- Craiova s-a impus clar in derby-ul cu Dinamo, scor 4-1, iar Victor Pițurca a explicat prestația aproape impecabila a elevilor sai și l-a felicitat pe Ivan. Atacantul revenit de la Krasnodar a marcat doua goluri la Severin, anunța MEDIAFAX.Citește și: Vești bune pentru conducatorii auto- A…

- Craiova a umilit-o pe Dinamo la Severin, scor 4-1 in etapa #15 din Liga 1, iar Victor Pițurca (63 de ani) a marturisit ce le-a transmis jucatorilor inaintea acestei intalniri. Vezi AICI rezultatele etapei #15Vezi AICI clasamentul actualizat din Liga 1 Managerul oltenilor a vrut ca elevii sai sa marcheze…

- Victor Pițurca va avea gazonul hibrid pe care și l-a dorit pe stadionul „Ion Oblemenco”. Azi la pranz s-a demarat acțiunea de indepartare a celui care le dadea bataie de cap oltenilor. Victor Pițurca are acum siguranța ca pe 4 noiembrie, contra lui Dinamo, echipa sa va putea juca pe un gazon „de biliard”.…