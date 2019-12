Stiri pe aceeasi tema

- Scandal la Dinamo, dupa ce "cainii roșii" au invins-o pe Poli Iași, scor 1-0, in etapa a 18-a a Ligii I. Capitanul echipei bucureștene, Dan Nistor, a vorbit in termeni duri despre patronul Ionuț Negoița și a amenințat ca pleaca din "Ștefan cel Mare", nemulțumit de faptul ca nu și-a mai primit banii…

- Fotbalistul echipei Dinamo, Dan Nistor, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca situatia la club devine din ce in ce mai buna, in ultimele zile conducerea achitand o parte din restantele salariale catre jucatori, antrenori si restul angajatilor."Situatia la club incepe sa devina…

- Florin Bratu, fost jucator la Dinamo, a participat la evenimentul organizat pentru comenorarea lui Didi Prodan, la 3 ani de la moartea fostului fundaș, și a vorbit despre problemele financiare de la formația alb-roșie. „Dusan Uhrin, de cand a venit, a avut rezultat importante. Inca nu a realizat obiectivul…

- Dinamo gazduiește campioana CFR Cluj duminica, in cadrul etapei #16 din Liga 1, iar Dan Petrescu nu iși subestimeaza adversara. Dinamo - CFR Cluj se joaca duminica, de la ora 19:00, in „Ștefan cel Mare” și va fi transmis pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look Sport, dar și liveTEXT pe GSP.ro. …

- Fostul mare fotbalist al Baniei, Rodion Camataru, a salutat victoria Universitatii Craiova contra lui Dinamo. Acum are asteptari mari din partea alb-albastrilor in privinta confruntarii cu Chindia Targoviste. Disputa cu formatia din Dambovita va avea loc sambata, de la ora 17.30, pe stadionul „Ilie…

- Dinamo a inceput bine meciul si dupa ce a intrat la pauza cu trei goluri avantaj, a transat extrem de clar repriza secunda. Kuduz, Alouini, Gavriloaia si Saied au fost stalpii unui Dinamo efervescent si extrem de eficient in partea secunda. Polonezii nu au reusit sa faca fata ritmului impus de echipa…

- Florin Prunea, 51 de ani, managerul general al lui Dinamo, crede ca roș-albii au facut cel mai bun meci din acest sezon in victoria reușita cu Gaz Metan, scor 2-0. ”A fost unul dintre cele mai bune meciuri din ultimii ani. Pentru prima oara de cand am inceput campionatul, suntem pe locul setat de…

- Viorel Moldovan este fericit dupa victoria Chindiei Targoviște in fața ultimei clasate din Liga 1, FC Voluntari. Nou-promovata a caștigat cu 1-0 și a trecut peste FCSB și Dinamo in Liga 1, anunța MEDIAFAX.Citește și: Elena Udrea iese la rampa! Ce se intampla, de fapt, cu Alina Bica ”Știam…