- U Cluj s-a impus in fața lui Sepsi, scor 1-0, in runda cu numarul 12 din Superliga. Dan Nistor (35 de ani), mijlocașul „studenților”, marcatorul unicului gol al partidei, a facut o radiografie a partidei de la Cluj-Napoca. Dan Nistor, dupa U Cluj - Sepsi: „Am intalnit o echipa megadefensiva. Mai aveau…

- Andrea Mandorlini (63 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a comentat victoria cu Sepsi, scor 3-0, care i-a apropiat pe vișinii la un singur punct de liderul FCSB. Antrenorul italian s-a declarat incantat de proiectul de la CFR Cluj. In aceasta vara, ardelenii l-au angajat pe Mandorlini ca „principal”…

- Andrea Mandorlini (63 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a comentat victoria cu FCU Craiova din etapa 11 a campionatului, scor 2-0. CFR Cluj a obținut o victorie de control cu FCU Craiova, 2-0, care o ține aproape de liderul FCSB, la doar 3 puncte in spatele roș-albaștrilor. Ardelenii au rezolvat rapid…

- Dan Sucu, in culmea fericirii dupa Rapid – CFR Cluj 3-1. Patronul giulestenilor a urmarit din loja victoria echipei sale in derby-ul cu CFR Cluj. Dan Sucu a marturisit ca nu a putut sa se uite la penalty-ul pe care l-a ratat Albion Rrahmani. Mingea s-a intors la Rrahmani, iar atacantul Rapidului a deschis…

- Nicusor Bancu acuza arbitrajul dupa U Cluj – Universitatea Craiova 1-1. Autorul golului Universitatii Craiova a sustinut ca a fost hent la golul marcat de Dan Nistor in prelungirile partidei. Nicusor Bancu a deschis scorul in minutul 31, iar nasul sau, Dan Nistor, a egalat in minutul 90+1. Bancu e de…

- Universitatea Craiova o va intalni sambata, de la ora 21.30, in Moldova, pe nou promovata Poli Iasi. Disputa conteaza pentru etapa a 5-a din Superliga si a fost prefatata astazi de antrenorul Stiintei, Laurentiu Reghecampf, si mijlocasul Stefan Baiaram. VEZI VIDEO! Superliga, etapa 5 Vineri, 11 august –…

- Catalin Cirjan a anunțat obiectivul pentru acest sezon, dupa victoria cu U Cluj. Fotbalistul imprumutat de la Arsenal a declarat ca iși dorește cel puțin un trofeu alaturi de echipa din Giulești. Rapid a reușit sa se impuna impotriva celor de la U Cluj cu scorul de 3-0, in deplasarea de la Mediaș. Giuleștenii…

- Dan Nistor, jucatorul echipei U Cluj, crede ca formatia sa mai are nevoie de timp pentru a deveni o echipa mai unita si cu relatii de joc mai bune, scrie news.ro.„Scorul este mult prea mare, cred eu, dar asta este, trebuie sa fim atenti si in meciurile viitoare sa facem mai putine greseli. S-au schimbat…