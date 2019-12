Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo București a pierdut meciul cu Sepsi OSK, disputat vineri, pe teren propriu, scor 1-2, in primul meci din runda cu numarul 21 a Ligii 1, anunța MEDIAFAX.In minutul 47, dinamoviștii au solicitat o lovitura de la 11 metri pentru un presupus henț comis in careu de Bouhenna, insa arbitrul…

- Raul Rusescu, atacantul formației Giresunspor, a inscris doua goluri in victoria obținuta de echipa sa pe terenul formației Bursaspor, scor 3-2, in runda cu numarul 14 din liga a doua turca, potrivit Mediafax.Kesim a deschis scorul in minutul 7, iar Rusescu a punctat in minutul 34, respectiv…

- Dinamo Bucuresti a invins-o pe Chindia Targoviste cu scorul de 4-1 (1-1), miercuri seara, intr-un meci din etapa a 19-a a Ligii I de fotbal. Dinamo a deschis scorul in urma autogolului lui Andrei Pitian (32), dar Chindia a egalat prin Alexandru Benga (43). Gazdele au preluat conducerea gratie reusitei…

- Ziarul Unirea FOTO: CS Ocna Mureș – CS Universitatea Alba Iulia 2-2 (1-0), remiza nebuna in derby-ul ultimei etape din turul Ligii a 4-a! Gazdele au egalat din penalty, in minutul 90+6! CS Ocna Mureș și CS Universitatea Alba Iulia s-au infruntat in derby-ul ultimei etape a turului Ligii a 4-a, rezultand…

- Scandal la Dinamo, dupa ce "cainii roșii" au invins-o pe Poli Iași, scor 1-0, in etapa a 18-a a Ligii I. Capitanul echipei bucureștene, Dan Nistor, a vorbit in termeni duri despre patronul Ionuț Negoița și a amenințat ca pleaca din "Ștefan cel Mare", nemulțumit de faptul ca nu și-a mai primit banii…

- UTA Arad a invins-o pe Concordia Chiajna, marți, pe Stadionul "Motorul", scor 1-0, intr-o restanța din etapa cu numarul 11 a Ligii 2.Partida de la Arad a fost decisa de un penalty transformat de Romario Moise, in minutul7. Citește și: Dan Nistor, cel mai bun fotbalist al echipei, ar…

- Dinamo a trecut de Viitorul, scor 3-2. „Capitanul” Dan Nistor (31 de ani) a amintit subtil de restanțele financiare de la club. Vezi AICI clasamentul Ligii 1!Vezi AICI programul etapei #14! Jucatorii lui Dinamo au de primit din partea conducerii salariul pe o luna și cinci, șase prime, dupa cum a recunoscut…

- FC Viitorul a castigat incredibil meciul de la Ovidiu cu Poli Iasi, din etapa a zecea a Ligii 1. Gazdele s au impus cu 2 1, dupa ce au fost conduse din minutul iar in minutul 54 au ramas in inferioritate numerica In zece oameni, jucatorii lui Hagi care, pe final, a fost trimis de arbitru in tribuna…