Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce l-a instalat pe nord-irlandezul Neil Lennon (52 de ani), Dan Șucu, acționarul majoritar al Rapidului, a dat o declarație in care anunța schimbari masive in club. Mai intai, Dan Șucu l-a laudat pe noul antrenor in scrisoarea catre fani și a promis ca la Rapid se va instala o disciplina de fier.…

- Dan Șucu, finanțatorul Rapidului, incearca sa il aduca pe Neil Lennon (52 ani) ca A1 in Giulești, numire ce ar fi o adevarata lovitura pentru echipa care și-a ratat toate obiectivele in acest sezon. Nord-irlandezul este o adevarata legenda a lui Celtic, caștigand cinci titluri și patru cupe alaturi…

- Dan Șucu a decis sa nu mearga pe o varianta cunoscuta de antrenor, ci a hotarat sa riște cu un tehnician strain. Giuleștenii, aflați printre favoriți la lupta pentru titlu la finalul sezonului regulat, cand, dupa injumatațirea punctelor, erau la numai 4 puncte de FCSB, pe care tocmai ii pulverizasera,…

- Marius Șumudica (53 de ani), antrenor liber de contract in acest moment, i-a facut portretul lui Dan Șucu, patronul Rapidului, dupa eșecul cu Universitatea Craiova, scor 1-2, in etapa #7 din play-off-ul Superligii. ...

- Tony Da Silva, antrenorul Politehnicii Iași, a rabufnit la adresa arbitrajului, dupa eșecul suferit de echipa sa, scor 0-1, in fața Universitații Cluj. Da Silva le-a reproșat arbitrilor ca nu au verificat cu VAR o faza din finalul partidei, in care moldovenii au solicitat sa primeasca un penalty, motiv…

- Selly, cel mai cunoscut vlogger din Romania, cu 3.500.000 de abonați pe YouTube, l-a propus pe Dan Șucu, acționarul majoritar al Rapidului, pentru funcția de președinte al Romaniei. Tanarul influencer considera ca Șucu este potrivit pentru prima funcție in ierarhia statului roman, deoarece fondatorul…

- Ultima ședința de la Rapid s-a incheiat cu schimbari majore. Cristiano Bergodi a fost demis de la echipa, dar asta nu e tot. Dan Șucu a ales sa-i schimbe rolul in club lui Daniel Niculae, astfel ca fosta glorie a Rapidului a fost nevoita sa paraseasca definitiv biroul de președinte al clubului. Mai…

- Vlad Munteanu, managerul operațional al Federației Romane de Fotbal, ii propune lui Dan Șucu un nume cu greutate pentru banca Rapidului: Mircea Lucescu # Au trecut 25 de ani de la ultimul mandat avut de „Il Luce” la un club din Romania, chiar la Rapid. Demiterea lui Cristiano Bergodi de pe banca giuleștenilor…