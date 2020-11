Stiri pe aceeasi tema

- Amna este o artista model, o persoana care-și respecta prietenii, dar nu și una care pune accept pe regulile de protecție. Artista ori nu se teme de noul COVID-19, ori face pe rebela in vazul lumii.

- Dan Nicorescu iși plange averea furata, banii și bijuteriile, dupa ce hoții i-au spart casa și l-au batut, lasandu-l cu ochiul vanat, dar nu da doi bani pe angajații sai. Milionarul a fost surprins cum iși trateaza paznicul vilei sale de lux, vizibil bolnav.

- Ștefan Banica Jr. reușește de fiecare data sa se mențina tanar, iar chiar daca a ajuns la 53 de ani, pentru celebru cantareț varsta e doar un numar. Iata cum iși ia porția de energie zi de zi!

- Dragostea este mai presus de orice, iar Cristi Tanase pare sa aiba ochi doar pentru iubita lui! Fotbalistul se arata inabordabil in fața unei blonde focoase, in timp ce ia masa la un restaurant alaturi de prieteni și frumoasa lui partenera.

- Dan Nicorescu, unul dintre cei mai bogați romani, cu o avere estimata la un miliard de euro, a fost talharit marți in propria casa dintr-o zona de lux aflata in nordul capitalei. Conform comunicatului poliției, hoții au furat o suma de bani și bijuterii. Jaful a fost raportat la autoritați de iubita…

- Anda Adam a ieșit la distracție, dar a uitat regulile de circulație! Daca in urma cu ceva timp ea glumea ca a fost prinsa de poliție in trafic, iata ca acum ar fi putut fi pe bune! Vedeta a fost surprinsa de paparazzi in timp ce se relaxa la un restaurant, alaturi de doi prieteni. A uitat complet de…

- Are viața la care a visat dintotdeauna, insa chiar daca acum traiește pe lux și opulența, Codin Maticiuc nu uita de cei saraci! Gestul facut de milionar de fața cu BRomania, surprins de paparazzi Spynews.ro!

- Dan Nicorescu se menține un adevarat Don Juan chiar și la 53 de ani. Milionarul și-a facut apariția pe strazile Capitalei alaturi de o tanara voluptoasa, pe care, mai apoi, a dus-o la un restaurant de fițe din oraș. Ce detaliu interesant au surprins Paparazzi SpyNews.ro?