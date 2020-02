Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Puterii Umaniste (social-liberal) și-a lansat candidatul pentru Primaria Pitești. Cristian Popescu este un inginer care s-a intors acasa, dupa aproape 15 ani petrecuți in Canada. „Administrație...

- Dupa ce premierul Ludovic Orban a spus ca avizul CES este unul consultativ și nu-l intereseaza ce spune Consiliul, Radu Minea, membru CES, a avut o intervenție telefonica la Antena 3. El a spus ca au existat solicitari mai dure din Guvern pentru obținerea avizelor. De asemenea, el a adaugat ca nu „vrem…

- Social-democratii au pregatit o strategie pentru a sabota planul PNL. Astfel, daca presedintele va desemna un premier care nu reprezinta majoritatea PSD-Pro Romania, PSD ia in calcul boicotarea votului de investitura pentru noul Cabinet.

- PSD anunța o moțiune de cenzura in urmatoarea sesiune parlamentara. De ce vor social-democrații vor sa dea Guvernul jos Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, duminica seara, ca PSD va depune o motiune de cenzura in urmatoarea sesiune parlamentara, insa temele motiunii nu au fost…

- Guvernul a trimis in Parlament un proiect de lege care modifica legislația privind polițele RCA, iar prevederile acestuia vor duce la creșterea tarifelor pentru toți cei 8,2 milioane de șoferi din Romania, fie ca sunt persoane fizice, fie ca sunt companii, avertizeaza Uniunea Nationala a Transportatorilor…

- Romania are in operare 836 de kilometri de autostrada, reusind in anul 2019 sa dea in folosinta doar 22,14 kilometri, respectiv Lugoj-Deva lotul 4, dupa ce, la inceputul anului, ministrul interimar al Transporturilor la acea data, Rovana Plumb, promitea 180 de kilometri de autostrada, desi erau in…

- Guvernul lui Ludovic Orban lucreaza la un proiect de lege care vine in defavoarea romanilor ieșiți la pensie. Potrivit unor surse politice citate de Antena 3, liberalii vor sa interzica cumularea veniturilor...

- Comitetul Executiv al PSD (CEX) se reuneste, miercuri, la ora 15.00, in prima sedinta dupa ce Marcel Ciolacu a preluat conducerea interimara a partidului. Social-democratii vor discuta chestiuni organizatorice pentru congresul din februarie. De asemenea, vor fi analizate declaratiile lui Nicolae Badalau…