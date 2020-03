Stiri pe aceeasi tema

- Conferința județeana a Uniunii Salvați Romania Suceava a ales in acest week-end-ul trecut, prin votul delegaților din județ, noul candidat intern la președinția Consiliului Județean Suceava, in persoana lui Dan Nichiforel. Dan Nichiforel a ocupat, intre anii 1983-1999 funcțiile de director tehnic, director…

- Liderul PPDA, Andrei Nastase, s-a razgandit. Dupa ce anterior a spus ca va sustine un candidat apolitic la alegerile prezidentiale din aceasta toamna, astazi, Andrei Nastase, a fost anuntat drept candidatul PPDA la functia de sef al statului.

- USR Suceava si-a desemnat candidatul pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean Suceava, acesta fiind jurnalistul Dinu Zara, anunta Agerpres. Intr-un comunicat al USR Suceava remis AGERPRES, joi, se arata ca, prin vot secret, s-au ales reprezentantii la alegerile pentru CJ Suceava, precum…

- USR Suceava și-a desemnat reprezentanții la alegerile pentru Consiliul Județean Suceava. Timp de trei zile, 120 de delegați ai membrilor USR din județul Suceava au ales, prin vot secret, candidatul pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava și lista pentru consilierii județeni. Prezența…

- Timp de 3 zile(1-3 februarie) 120 de delegati ai membrilor USR din intreg judetul Suceava isi aleg prin vot democratic candidatul la functia de presedinte al Consiliului Judetean Suceava si lista de candidati pentru consilierii judeteni. Pentru candidatura la functia de presedinte CJ avem 5 candidati…

- Parlamentul de la Atena a ales o miercuri pe Ekaterini Sakellaropoulou in functia de presedinte al Greciei, prima femeie care ocupa acest post in istoria tarii, transmite AFP, potrivit Agerpres.Sakellaropoulou 63 de ani , specialista in drept al mediului, a reunit in primul tur de scrutin voturile a…

- Rezultatul alegerilor pentru funcția de președinte al PSD Arges. In urna alegerilor voturile obținute de catre ce doi candidații sunt: Ion Minzina – 144 Maria Dinu – 78 Incepand de astazi Ion Minzina preia șefia partidului. Dupa anunțarea caștigatorului, noul președinte PSD Arges, a facut public numele…

- Gabriela Firea a declarat luni, la sediul PSD, ca ia in calcul o posibila candidatura pentru funcția doi in partid (c.n. președinte executiv), daca va putea face echipa cu cel care va conduce partidul.Deputatul PSD saltat de procurori: Au venit la 6 dimineața, mi-au spart ușa, mi-au speriat…