Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PMP Eugen Tomac a facut o vizita in Republica Moldova, unde s-a intalnit cu Irina Vlah, Guvernatorul (Bașcanul) UTA Gagauzia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan afirma ca Romania nu trebuie sa accepte sa nu fie primita in spatiul Schebgen, adaugand ca rezolutia Parlamentului olandez este in contradictie cu cea a Parlamentului European. Europarlamentarul crede ca, in 8 decembrie, trebuie sa existe un vot in JAI. Fii…

- Europarlamentarul PMP, Eugen Tomac, a avut un discurs furibund in plenul Parlamentului European și a spus ca Romania nu va accepta ca niște ”nulitați politice” sa ne jigneasca, asta pentru a impiedica aderarea țarii noastre la spațiul Schengen. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Europarlamentarul PMP Eugen Tomac a povestit, marți seara, un episod petrecut in Parlamentul European, acolo unde a fost prezent și Comisarul pentru Buget și Administrație, Johannes Hahn, episod care ii da speranțe ca Republica Moldova va fi in continuare sprijinita de UE. Fii la curent cu…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a salutat rezolutia adoptata, marti, de Parlamentul European referitoare la aderarea Romaniei si Bulgariei la spatiul Schengen, subliniind ca se reconfirma pozitia "constanta" a PE de sustinere "ferma" a eforturilor tarii noastre si a intregului parcurs…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a declarat marți, dupa ce Parlamentul European a votat rezoluția privind aderarea Romaniei la spațiul Schengen, ca votul pro-Romania a fost „covarșitor”, inclusiv olandezii fiind in favoarea rezoluției, deși Olanda este unul din statele care au blocat pana acum…

- Dan Nica, liderul Delegației PSD din Parlamentul European, a declarat ca Grupul S&D și plenul Parlamentului European preiau campania PSD „Jos Facturile!”. El cere declararea ca urgența la nivel european a inflației cauzate de scumpirea energiei. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Europarlamentarul PMP Eugen Tomac a condamnat și el miercuri, intr-o dezbatere din Parlamentul European, ținerea Romaniei in afara spațiului Schengen. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …