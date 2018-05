Stiri pe aceeasi tema

- Liderul europarlamentarilor PSD, Dan Nica, a transmis, miercuri, ca raportul semestrial de tara al Comisiei Europene confirma faptul ca Romania nu se confrunta cu riscuri legate de sustenabilitate fiscala pe termen scurt.

- Romania se afla pe ultima poziție intre cele 28 de state membre ale UE in topul digitalizarii, potrivit raportului Comisiei Europene (CE) privind Indicele economiei și societații digitale – DESI 2018. „Progresele inregistrate in ultimul an au fost lente, iar Romania nu a reușit sa recupereze decalajele.…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o analiza din Ziarul Financiar pe tema prognozei de primavara a Comisiei Europene care vine cu vești proaste pentru economia Romaniei.Ziarul Financiar: Cresterile economice ale tarilor din Uniunea Europeana si zona euro vor incetini…

- Romania se afla printre mai multe tari europene care au regresat in lupta anticoruptie, conform Raportului anual publicat joi de catre Grupul Statelor Anti Coruptie (GRECO) al Consiliului Europei.CONSULTAȚI AICI INTREG RAPORTUL GRECO Conform raportului, in Romania, dar si in tari precum…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a spus miercuri, referitor la criticile venite de la Bruxelles pe Legile Justitiei si pe faptul ca fondurile europene ar putea fi conditionate de independenta justitiei, ca Romania are tendinta de a considera o afirmatie a Comisiei Europene drept adevarata,…

- Datoriile guvernamentale de 35% din PIB plaseaza Romania pe locul 5 in topul tarilor cu cele mai mici angajamente publice financiare, arata datele comunicate luni de biroul de statistica al Comisiei Europene - Eurostat.

- Consumul ramane inca principalul vector al cresterii economice, dar lucrurile se vor schimba: investitiile vor fi de mai mare anvergura, cel putin investitiile publice vor creste substantial, spune Eugen Teodorovici ministrul finantelor. “Consumul reprezinta inca principalul element de crestere…

- Calin Popescu-Tariceanu este a doua oficialitate a statului roman cu care prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, - interesat in special de ce se intampla cu justiția in Romania - a purtat discuții in cursul vizitei sale.