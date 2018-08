Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis i-a solicitat sambata procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Augustin Lazar, demararea de urgenta a cercetarilor in vederea stabilirii situatiei de fapt si elucidarii modului concret in care s-a produs interventia Jandarmeriei

- Presedintele Klaus Iohannis i-a cerut procurorului general Augustin Lazar sa fie incepute de urgenta cercetari pentru stabilirea modului concret in care s-a produs interventia Jandarmeriei pentru restabilirea ordinii publice la protestele de vineri seara din Piata Victoriei, transmite News.ro . De asemenea,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat joi ca exista posibilitatea constituirii unei comisii de ancheta parlamentara daca ancheta Ministerului Justitiei nu va face lumina in cazul decesului fostului judecator Stan Mustata in penitenciar. "In masura in care ancheta declansata de…

- Vicepresedintele PMP, Catalin Cristache, solicita infiintarea unei comisii de ancheta parlamentara pentru a analiza modul in care autoritatile au gestionat epidemia de pesta porcina, sustinand ca"s-a actionat selectiv" in cadrul campaniei de incinerare a animalelor, Valentin Dragnea fiind avantajat.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat marti ca partidul pe care il conduce va initia demersurile pnetru constituirea unei comisii parlamentare de ancheta care sa „decida vinovatii din guvernarea PSD-ALDE“ in privinta „scaparii de sub control“ a epidemiei de pesta porcina, la inceputul sesiunii…

- Vicepresedintele PMP, Catalin Cristache, solicita infiintarea unei comisii de ancheta parlamentara pentru a analiza modul in care autoritatile au gestionat epidemia de pesta porcina, sustinand ca"s-a actionat selectiv" in cadrul campaniei de incinerare a animalelor, Valentin Dragnea fiind avantajat.

- Vicepresedintele PMP, Catalin Cristache, solicita infiintarea unei comisii de ancheta parlamentara pentru a analiza modul in care autoritatile au gestionat epidemia de pesta porcina, sustinand ca"s-a actionat selectiv" in cadrul campaniei de incinerare a animalelor, Valentin Dragnea fiind avantajat."Comisie…

- Libertatea publica marți o investigație potrivit careia ferma de porci de la Salcia a fiului lui Liviu Dragnea, Valentin Dragnea, a sacrificat, vandut și procesat circa 10.000 de animale, inainte de declanșarea epidemiei de pesta porcina. Cei de la PMP și PNL vorbesc deja despre o posibila comisie parlamentara…