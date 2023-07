Stiri pe aceeasi tema

- Dan Negru a scris pe pagina sa de Facebook cateva randuri in care vorbește despre contextul ingrozitor in care Madalina Manole a ales sa plece dintre noi. Momentul vine la doar trei zile de la comemorarea morții ei, din 2010.

- Dan Negru a postat un mesaj dur pe rețelele de socializare, in urma cu doar cateva ore, vorbind despre moartea Madalinei Manole, regretata artista care pe 14 iulie ar fi implinit 56 de ani. Prezentatorul susține ca artista a fost „prima victima celebra a discriminarii de varsta”.Pe 14 iulie, Madalina…

- Dan Negru s-a aratat profund dezamagit de modul in care Romania, țara sa natala, este promovata. Prezentatorul de la Kanal D se afla acum in vacanța, in Japonia, unde are parte de experiențe extraordinare.Dan Negru, carismaticul prezentator TV, a decis sa-și petreaca in acest an vacanța de vara in Japonia,…

- Dan Negru, in varsta de 52 de ani și soția lui, Codruța, au impreuna doi copii, pe Bogdan și Dara. Prezentatorul TV a dezvaluit ce sfaturi le-a dat celor doi copii și cu ce se ocupa fiica lui, pentru a caștiga bani de buzunar.Dan Negru și-a dorit ca Dara și Bogdan, copiii lui, sa creasca intr-un mediu…

- Minivacanța de 1 Mai aduce aglomerație pe șoselele din Romania care duc spre destinații turistice și Dan Negru a parcurs un astfel de drum vineri de dimineața, 28 aprilie. Prezentatorul tv și-a facut o fotografie in oglinda retrovizoare și a postat-o pe Facebook.Dan Negru a plecat spre Transilvania…

- Dan Negru are convingerea ca cei doi copii pe care ii are se pot realiza atat in țara, cat și pe hotare, de aceea nu ține la ideea de a-i vedea la cele mai mari unitați de invațamant.Cu toate astea, prezentatorul de la Kanal D recunoaște ca ar fi tare dezamagit daca fiul lui și-ar dori sa devina bucatar,…

- Intr-un an de difuzare a emisiunii „Jocul cuvintelor cu Dan Negru” la Kanal D au fost folosite peste 11.000 de cuvinte, s-au scurs 34.000 de minute de concurs, au participat 760 de concurenți, au fost oferite 45.000 de indicii și 10.000 de litere au fost cerute de concurenți in timpul show-ului, transmite…