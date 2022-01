Stiri pe aceeasi tema

- Pro TV a fost lider de audiența in noaptea de Revelion, detronand Antena 1, dupa o dominație de 20 de ani. Deja clasica petrecere de Revelion organizata de Antena 1, o emisiune prezentata de Dan Negru, cu doua tabere de vedete care incearca sa ghiceasca starurile de sub maști, a fost detronata. Anul…

- Dan Negru a pierdut, pentru prima data in ultimii 20 de ani, competiția audienței programului de Revelion! Antena 1 a fost depașita de PRO TV, dupa ce televiziunea deținuta de un grup ceh a decis sa reintroduca programul din noaptea dintre ani. Dan Negru și-a recunoscut infrangerea, dupa ce…

- A mai picat un mit in televiziunea din Romania: Revelionul lui Dan Negru poate fi batut! A demonstrat-o PRO TV, care a surclasat in noaptea dintre ani programul realizat de Antena 1. La nivelul național, pe toate țintele de audiența, peste doua milioane de romani s-au uitat in fiecare minut…

- Se intampla pentru prima data in 20 de ani faptul ca Pro TV a depașit Antena 1 și celebrul Revelion al lui Dan Negru. Deși noaptea de Revelion era printre acele puține dați cand Antena 1 depașea cu mult postul din Pache Protopopescu in ce privește audiențele, iata nu s-a intamplat și de aceasta data.…

- Dan Negru a acceptat și anul acesta sa filmeze Revelionul la Antena 1, alaturi de nume consacrate din Romania. Prezentatorul TV a dezvaluit care este motivul pentru care a facut acest lucru și de data asta. „Motorul care m-a convins anul asta: am vrut sa ii țin neaparat ziua de naștere lui Gheorghe…

- De 22 de ani, Dan Negru face istorie la Antena 1, fiind incoronat Regele Audiențelor, datorita spectacolului unic pe care-l pune in scena in Noaptea dintre Ani, atunci cand organizeaza Revelionul Starurilor. Ce record incredibil a atins prezentatorul TV, de aceasta data. Cine este vedeta pe care a reușit…

- Dan Negru pregatește cel mai mare show de Revelion realizat vreodata in Romania. In cel de-al 22-lea an de cand este gazda pentru spectacolele din noaptea dintre ani, ”regele audiențelor”, așa cum a fost intitulat, va avea in platou nu mai puțin de 90 de invitați. Daca, inițial au fost incluse in program…

- Dan Negru se pregatește pentru cel mai mare show de Revelion realizat vreodata in istoria televiziunii din Romania. Cați invitați au acceptat sa particip. Antena 1 va scoate bani frumoși din buzunar pentru a onora vedetele. Numar record de vedete ce vor participa la Revelionul lui Dan Negru de la Antena…