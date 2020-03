Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus lovește puternic in veniturile actorilor de la Hollywood. Jeremy Renner, pe care il știți din seria Avengers (Hawkeye), a cerut in instanța reducerea obligațiilor pe care le are fața de fiica lui.

- Spitalele din județul Braila nu vor accepta și trata bolnavi de coronavirus din alte regiuni ale țarii. Anunțul prefectului județului Braila vine la puțin timp dupa ce mai mulți politicieni locali au...

- Luni a fost decretata stare de urgența in Romania, in contextual pandemiei cu coronavirus. Dupa ce autoritațile au luat o serie de masuri pentru a stopa raspandirea virusului ucigaș din China, inca un politician vine cu noi propuneri.

- Evoluția ingrijoratoare a pandemiei de Coronavirus este tratata in mod absolut superficial de cei care, in lipsa unei educații civice, cauta diferite soluții pentru a se sustrage de la respectarea deplina a masurilor de prevenție instituite de catre autoritați. Minciuna și naivitatea contribuie la…

- Au fost suspendate activitațile creșelor de pe raza municipiului Cluj-Napoca în perioada 13-22 martie 2020 cu posibilitatea prelungirii, în funcție de evoluția situației la nivel național. În perioada 11-22 martie 2020, conducerile unitaților de învațamânt și creșelor…

- Șapte morți și 231 de persoane infectate cu coronavirus, in Italia, potrivit celor mai recente date, publicate marți dimineața de presa din peninsula. Potrivit RAI News autoritațile au anunțat și primul caz inregistrat in sudul Italiei, la Palermo, la o turista care provine din Bergamo. Evoluția COVID-19…

- Profesoara suspectata de coronavirus a fost scapata de paramedici in fata intrarii in spitalul din Suceava, in timp ce era transportata intr-o capsula speciala de izolare pentru a fi urcata in autospeciala SMURD, a anunțat Romania Tv.In momentul in care au scapat capsula pe jos, unul dintre…

- Politica noului Guvern privind taxele va fi influențata de evoluția economiei din trimestrul IV al anului 2019 și din primul trimestru al anului viitor, spune economistul Laurian Lungu, care coordoneaza The Consilium Policy Advisors Group, un think-thank specializat pe macroeconomie. ”Este puțin…