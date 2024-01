Stiri pe aceeasi tema

- In primele ore ale anului 2024, trei bebeluși au venit pe lume la Maternitatea din municipiul Brașov, prima fiind o fetița care a primit nota 10 la naștere, anunța Radio Romania Tg. Mureș Cea mai mare greutate a inregistrat-o insa un baiețel, peste 4 kilograme, spune medicul de garda din cadrul Maternitații…

- Datorita diferenței de fus orar, Australia este, ca de fiecare data, una dintre primele țari de pe glob ce a intrat in Noul An. Clima calda le permite oamenilor sa faca și de Revelion activitați pe care romanii le fac doar in sezonul turistic.

- Majoritatea bacauanilor iși doresc interzicerea totala a petardelor. Oamenii și-au manifestat opțiunea pe grupul de Facebook „Județul Bacau, bun și rau”, unde a fost deschis un sondaj de opinie. Dupa mai mulți ani in care a fost relativ liniște, bacauanii se confrunta din nou cu zgomotul infernal al…

- Dan Negru pe Facebook: Ascultam azi dimineața știrea cu limitarea km pe care sa-i faci cu mașina. Nici nu mai conteaza dacă e reala știrea sau nu! E decembrie! Eu n-am nicio indoiala ca se va intoarce comunismul. Degeaba decembrie ‘89. Se va intoarce altfel,in versiune hi-tech,dar se va intoarce. Comunismul…

- Rinda, sora Ronei Hartner, a postat, miercuri seara, pe pagina personala de Facebook a artistei, un mesaj in care spune ca Rona „iși traiește ultimele clipe”.„Sunt Rinda, sora Ronei. Va scriu sa va cer ganduri bune și rugaciuni pentru sora mea care iși traiește ultimile clipe. Ne scuzați daca nu raspundem…

- Degeaba a trecut legea pensiilor daca suntem țara in care batranețea e o povara, remarca realizatorul TV Dan Negru, amintind ce a pațit artista Madalina Manole cand avea doar 35 de ani. ”Tinerii dezbat la televizor legea pensiilor Doar in Romania vezi așa ceva. Uitați-va la știri. Toți prezentatorii…

- Degeaba a trecut legea pensiilor daca suntem țara in care batranețea e o povara, remarca realizatorul TV Dan Negru, amintind ce a pațit artista Madalina Manole cand avea doar 35 de ani. ”Tinerii dezbat la televizor legea pensiilor Doar in Romania vezi așa ceva. Uitați-va la știri. Toți prezentatorii…

- Primarul municipiului Baia Mare, Catalin Chereches, a declarat vineri, intr-un clip postat pe pagina sa de Facebook, ca este evident ca nu apare in povestea socrilor sai, cercetati de DNA dupa ce au incercat sa o mituiasa pe mama judecatoarei din dosarul sau.“Faptul ca nu apar in aceasta poveste…