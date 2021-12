Dan Negru: „Nu faceţi Revelionul cu Negru!” Dan Negru va prezenta, si in acest an, petrecerea de Revelion de la Antena 1, pregatita pentru noaptea dintre ani. Iata insa ca Negru, cunoscutul prezentator de la Antena 1, a oferit un sfat surprinzator romanilor pentru noaptea de Revelion. Aflat la cel de-al 22-lea Revelion la TV, Dan Negru le-a oferit romanilor un sfat pentru ultima noapte a anului 2021. “E al 22-lea meu Revelion si am un singur sfat pentru cei multi: nu va uitati pe ecrane in noaptea de Revelion. Sunt atat de putine Revelioanele pe care le traim impreuna cu familia si cu prietenii incat nu merita sa va pierdeti noptile pe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

