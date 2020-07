Stiri pe aceeasi tema

- La 10 ani de la moartea Madalinei Manole, Dan Negru a postatun mesaj pe contul de socializare, in care a facut o dezvaluire mai puținașteptata. Artista a murit in ziua in care ar fi implinit 43 de ani, dupa ce ainghițit o substanța toxica, furadan. Dispariția ei a lasat multa durere ininimile celor…

- Astazi se implinesc 10 ani de la moartea Madalinei Manole. Cantareața s-a sinucis in ziua in care urma sa implineasca 43 de ani, inghițind o substanța toxica, furadan. La un deceniu de la dispariția ei, tatal artistei, Ion Manole, face declarații dureroase. In urma cu trei ani, Ion Manole a rams și…

- Deputatul PSD Prahova Rodica Paraschiv a postat pe contul personal de Facebook un mesaj emotionant dupa moartea subita a primarului comunei Valea Calugareasca, Vasilica Neacsu. "Niciodata nu suntem pregatiți sa infruntam moartea! Ne surprinde, ne șocheaza! Astazi, suntem neputincioși…

- Mihai Onila a anunțat pe Facebook ca relația s-a incheiat și ca acum cauta soluții legate de traiul lui in Belgia. "Locuiesc de 6 ani in Belgia, iar pe timpul pandemiei, chiar daca puțini au observat ca mi-am schimbat statusul, relația cu soția mea s-a incheiat", a scris Mihai Onila, pe Facebook.…

- Lovitura dupa lovitura pentru Mihai Onila. Artistul a fost parasit de soție, la patru ani de la pierderea fiicei sale, o tragedie care inca il afecteaza profund. Mihai Onila a scris și un mesaj disperat pe Facebook.

- In contextul deciziei luate de Guvernul condus de Ludovic Orban, de a permite ca slujbele și adunarile religioase sa poata fi organizate și in interiorul bisericilor, Marcel vela, Ministrul de Interne, a postat pe Facebook un mesaj suprinzator prin care iși expune viziunea asupra vieții: "Ne-am dat…

- Cozmin Gușa, fost patron Realitatea TV, ii transmite un mesaj președintelui Klaus Iohannis in contextul climatului politic tulbure din SUA, unde liderul SUA, Donald Trump, se confrunta cu mari probleme interne. „KLAUSICA, RETURNEAZA-I BASCA LUI TRUMP!", asa-i corect intre parteneri ... Și-așa faceau…

- Din pacate, in ciuda tuturor manevrelor de resuscitare, artista a pierdut lupta cu viața. A fost cea de-a patra tentativa de sinucidere Madalinei. Citeste si: Madalina Manole s-ar fi sinucis pentru ca avea cancer. Cine ii stia secretul Soțul Madalinei Manole și-a crescut singur fiul,…