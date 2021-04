Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații a transmis un comunicat vineri noapte in care vine cu explicații despre situația extrema și fara precedent de la Spitalul Foișor unde pacienții au fost evacuați in plina nopate din unitate. Vlad Voiculescu da vina pe managerul spitalului despre care spujne ca a intarziat 10 ore…

- Un individ de 38 de ani din Chisinau a amenințat cu arma un barbat și echipajele de carabinieri și poliție, chemate sa documenteze un scandal. Totul s-a intamplat in noaptea de 19 spre 20 februarie pe strada Sarmizegetusa din sectorul Botanica al Capitalei.

- Oamenii legii din Arad au oprit, sambata seara, o petrece organizata in incinta strandului Neptun, la care participau aproximativ 124 de persoane, informeaza Agerpres . ”Politistii aradeni si jandarmi din cadrul IJJ Arad s-au deplasat in incinta strandului Neptun, unde, in seara zilei de 13 februarie,…

- Studiile și rapoartele medicilor romani arata ca cele mai multe operații estetice ”a explodat” deoarece, fiind obligați sa menținem masurile de izolare și lucrand de acasa e mult mai ușor sa se respecte regulile postoperatorii. Odata cu relaxarea restricțiilor, in Romania s-au umplut nu numai saloanele…

- Mama unei fetite de trei ani, care nu are certificat de nastere, este cautata de autoritati si oamenii legii. Recent, copila s-a lovit la un ochi si a fost internata cu ajutorul unei activiste la Spitalul Republican pentru Copii "Emilian Cotaga".

- Social Șase ordine de protecție provizorii emise de oamenii legii, de la inceputul anului ianuarie 26, 2021 13:09 Șase ordine de protecție provizorii au emis polițiștii teleormaneni, de la inceputul anului și pana in prezent, conform datelor furnizate de reprezentanții Inspectoratului Județean de…

- Poliția din Romania nu glumește. Dupa ce salariile bugetarilor au fost inghețate, oamenii legii au discutat cu ministrul de Interne Lucian Bode, insa fara rezultat. Sindicaliștii din poliție au convenit sa nu mai dea amenzi incepand de astazi. O buna parte din amenzile aplicate de oamenii legii erau…

