Stiri pe aceeasi tema

- Dan Negru, in varsta de 49 de ani, este urmarit de coincidențe. Dupa ce a lucrat atat cu Andreea Marin, cat și Mihaela Radulescu, veșnicele rivale, iata ca de cateva luni, Ștefan Banica Jr. ii este coleg la ”Next Star”, de la Antena 1. Dezvaluirile lui Dan Negru despre soțiile lui Ștefan Banica Jr.…

- Andreea Marin (45 de ani) a inteles foarte repede ca, fara ajutor, autoritatile si sistemul medical vor fi ingenuncheate in aceasta perioada, asa ca a hotarat sa puna umarul la treaba. Ce a reusit si de ce greutati s-a lovit? Ne-a povestit intr-un interviu pentru „Weekend Adevarul“.

- Un roman care s-a vindecat de coronavirus, in Timișoara, a facut declarații uluitoare despre modul in care a fost tratat in spital, inainte de a fi externat și de a se autoizola, in locuința lui.

- Zana Surprizelor a dat fuga la medicul cardiolog, unde a facut un control la inima. Din fericire, rezultatele au iesit foarte bine, Andreea este sanatoasa, nu are nicio problema la inima. "Am facut testele de efort, tot ce trebuia pentru inima. Decesele din probleme cardiovasculare au ajuns…

- Coronavirusul a luat naștere in Wuhan, China, insa s-a raspandit cu rapiditate și pe alte continente. Zeci de mii de persoane au murit din cauza virusului ucigator, de altfel, nici cazurile de imbolnavire nu au fost puține.

- Celebra Kim Kardashina face ce face și ajunge in prim plan din nou. De data aceasta, vedeta de peste hotare a facut declarații uluitoare despre fiul ei cel mic, dar și despre tatal ei. Vedeta a declarat ca este sigura ca Psalm, mezinul familiei, este tatal ei.

- Fetița din Rusia care va deveni mama la 13 ani, dupa ce a facut amor cu un baiat de 10 ani, a facut declarații, alaturi de presupusul tata al copilului ei, in cadrul unei emisiuni TV din Rusia.