Stiri pe aceeasi tema

- Nelu Ploieșteanu s-a stins din viața, iar muzica lautareasca din Romania și-a pierdut regele. Nelu Vlad de la Azur, Irina Loghin, Dan Negru, Simona Gherghe și Maria Dragomiroiu sunt doar cateva dintre vedetele care și-au exprimat profundul regret fața de moartea „ultimului lautar al țarii noastre”.…

- Dan Negru il deplange pe Nelu Ploieșteanu. Celebrul lautar a murit vineri dimineața, la Spitalul Floreasca, unde era internat din 16 martie. Facuse o forma grava de COVID-19, iar in asociere cu celelalte boli de care suferea s-a scris tragedia. Prezentatorul TV a avut cateva cuvinte de spus la ”capataiul”…

- Vestea morții lui Nelu Ploieșteanu a adus multa tristețe in lumea showbiz-ului romanesc. Mai multe vedete au simțit nevoia sa transmita un mesaj sau o amintire despre indragitul interpret de muzica lautareasca.

- Dan Negru și Maria Dragomiroiu sunt doar unele dintre vedetele afectate de moartea lui Nelu Ploieșteanu. In semn de omagiu și de regret ca marele artist s-a ridicat la Ceruri, cantareața și prezentatorul au transmis mesaje sfașietoare. Omul de televiziune i-a emoționat extrem de tare pe fani spunand…

- Vestea tragica a morții marelui artist, Nelu Ploieșteanu, a intristat și indurerat milioane de romani care au crescut și s-au bucurat de muzica și talentul inegalabil al acestuia. Din pacate, dupa o suferința de mai multe saptamani, regele muzicii lautarești a trecut la cele veșnice in aceasta dimineața.…

- Dupa ce s-a desparțit de fostul ei iubit, Ana Mocanu a mai aruncat o bomba in showbiz: Denisa Despa e cea care a intrat in afacerea pe care ea a inceput-o cu Rareș! Iata primele declarații ale dansatoarei preferate ale maneliștilor, in direct la Antena Stars.

- O vedem mereu cu zambetul larg pe buze și plina de energie, insa decesul mamei continua sa o afecteze! Anunțul facut de Lora, la un an de la moartea celei care i-a dat viața! Ce mesaj a postat artista? Astazi, 26 ianuarie, s-a implinit un an de cand ființa iubita a plecat dintre noi!

- Diana Șoșoaca crede cu tarie ca moartea lui Bogdan Stanoevici este suspeca, astfel cere ajutorul autoritaților. Ce detalii știe senatoarea formațiunii AUR și care este perspectiva acesteia? Diana Șoșoaca susține ca moartea lui Bogdan Stanoevici e suspecta Avocatul Diana Șoșoaca a participat marți seara…