Stiri pe aceeasi tema

- INCENDIU… O femeie de 84 de ani din Barlad, a trecut razant pe langa moarte! Casa a lua foc din cauza unei explozii de la acumulari de gaze! Femeia a fost dusa la spital la Vaslui, cu arsuri pe 15% din suprafata corpului, pe fata si mani. Detasamentul de pompieri Barlad intervine in aceste momente Articolul…

- INCENDIU… O femeie de 84 de ani din Barlad, a trecut razant pe langa moarte! Casa a lua foc din cauza unei explozii de la acumulari de gaze! Femeia a fost dusa la spital la Vaslui, cu arsuri pe 15% din suprafata corpului, pe fata si mani. Detasamentul de pompieri Barlad intervine in aceste momente Articolul…

- TIC – TAC, TITI!… A cazut necazul pe capul candidatului PSD Barlad la scaunul de primar, Titi Constantinescu, care a crezut ca „l-a inchis” ca la table, pe primarul Dumitru Boros, atunci cand l-a acuzat ca a achizitionat la suprapret o centrala termica din Barlad! In replica, Boros a venit cu o provocare…

- PROIECTE..Nu ai cum sa realizezi lucruri mari daca nu reusesti mai intai sa definesti lucrurile mari. Una dintre prioritatile principale ale administratiei liberale in perioada 2020-2024 va fi crearea conditiilor pentru a pastra cetatenii existenti in oras si pentru a atrage noi locuitori. Cum? Simplu!…

- NECAZ… Secția de Pneumologie a Spitalului Municipal Huși a fost inchisa, dupa ce chiar șefa secției a fost testata pozitiv și internata la Spitalul din Barlad. Acum, cadrele din unitatea medicala, dar și pacienții cu care a intrat in contact, stau cu spaima ca nu cumva sa fi contactat și ei boala de…

- ASTEPTARE… Arestat dupa ce a injunghiat in gat si in spate un tanar de 21 de ani si dupa ce a incercat sa rapeasca si sa violeze o minora de numai 11 ani, Nicu Iorga, din Barlad, mai are trei zile de asteptat pana la aflarea pedepsei finale. Deocamdata, in prima instanta, magistratii Tribunalului Vaslui…

- UPDATE: Ies la iveala noi detalii, in cazul sinuciderii barbatului in varsta de 46 de ani din Barlad. Acesta, inainte de a-și pune capat zilelor, a pornit o transmisie live pe Facebook, iar imaginile absolut șocante, au putut fi vazute de mai multe persoane. Unii, care susțin ca, totuși, credeau ca…

- PROIECTE… Mai multe drumuri din judetul Vaslui au fost incluse in Lista-sinteza a obiectivelor de investitii din cadrul subprogramului „Drumuri de interes local si drumuri de interes judetean”, derulat de Compania Nationala de Investitii. Este vorba despre drumuri din 53 de localitati vasluiene, printre…