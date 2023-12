Stiri pe aceeasi tema

- Alina Sorescu nu se uita la bani cand vine vorba de aspectul ei! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins-o pe artista intr-un mall din Capitala, cand se indrepta spre un salon de infrumusețare. Cantareața are mare grija de felul in care arata și pe mainile…

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro sunt mereu cu ochii pe vedetele din Romania și le surprind in cele mai neașteptate ipostaze. De data aceasta, in vizorul lor a fost nimeni altcineva decat atacantul Bogdan Stancu. El arata cat este de eficient și nu pierde niciun moment, indiferent…

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro sunt mereu cu ochii pe vedetele din Romania, iar de data aceasta Alex Velea a fost in vizorul lor. Artistul a demonstrat ca se descurca de minune in orice moment, iar iubita sa este mandra.

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene au plecat la „vanatoare de vedete”, iar acum au fost cu ochii pe Alex Dobrescu, iubitul Cristinei Cioran. Barbatul era impreuna cu fiica sa, Ema și i-a facut micuței toate poftele. A dat dovada ca este un tata atent și iubitor.

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro au fot cu „ochii” pe fostul tenismen și pe soția sa, Ioana, iar lucrurile nu par prea bune intre soți. Au ieșit de la cumparaturi separat, existand tensiune intre ei. Iata cum au fost vazuți de paparazzi, in parcarea de la mall.

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro l-au surprins pe Andrei Duban cand se afla alaturi de soția lui și fiul Armin. Cei trei se aflau la o terasa din zona de nord a Capitalei, ieșind sa se relaxeze.

- Alex Pițurca are mare grija de felul in care arata! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe fostul fotbalist in timp ce a ieșit sa faca mișcare in aer liber, in Padurea Baneasa. Imaginile sunt dovada clara ca fiul lui Victor Pițurca face eforturi pentru…