Stiri pe aceeasi tema

- Moise Guran, realizatorul emisiunii Romania In Direct de la Radio Europa FM, renunta definitiv la jurnalism pentru a se implica in politica, anuntul fiind facut in direct, printr-un mesaj adresat ascuyltatorilor emisiunii sale. Prezentam integral mesajul lui Mouise Guran: "Cele mai grele decizii…

- Moise Guran, realizatorul emisiunii Romania In Direct de la Radio Europa FM, renunta definitiv la jurnalism pentru a se implica in politica, anuntul fiind facut in direct, printr-un mesaj adresat ascuyltatorilor emisiunii sale.Prezentam integral mesajul lui Mouise Guran: ”Cele mai grele…

- Boris Johnson, premierul Marii Britanii, s-a declarat luni optimist in privinta obtinerii unui acord comercial fara taxe vamale cu Uniunea Europeana dupa-Brexit, informeaza agentia de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX.Boris Johnson spera sa evite astfel controalele vamale la frontiera administrativa…

- Deputatii britanici vor vota înainte de Craciun acordul de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, a anuntat premierul conservator Boris Johnson. „Vom duce Brexitul la bun sfârsit. Avem sprijin 100% si putem realiza Brexitul înainte de Craciun”, a declarat Johnson,…

- Parlamentarii britanici vor vota inainte de Craciun acordul de Brexit pe care premierul conservator Boris Johnson l-a convenit cu Bruxellesul, a declarat acesta sambata, conform dpa. Johnson, care a castigat detasat alegerile parlamentare anticipate de joi, a facut aceasta declaratie la Sedgefield in…

- Deputatii britanici vor vota inainte de Craciun acordul de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, a anuntat, sambata, premierul conservator Boris Johnson, relateaza DPA."Vom duce Brexitul la bun sfarsit", a declarat Johnson in cadrul unei adunari la Sedgefield, in nord-estul Angliei,…

- "Vom duce Brexitul la bun sfarsit", a declarat Johnson in cadrul unei adunari la Sedgefield, in nord-estul Angliei, unde conservatorii au obtinut o victorie istorica. "Avem sprijin de suta la suta si putem realiza Brexitul inainte de Craciun", a adaugat el. Adoptarea acordului, care permite Marii Britanii…