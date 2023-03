Dan Negru a refuzat contracte de zeci de mii de euro din asocieri de imagine: ”Eu nu fac astfel de publicitate”

In aproape 30 de ani de televiziune, Dan Negru nu a facut niciodata asta! Chiar și cand nu a dus-o chiar bine cu banii, popularul prezentator a refuzat oferte de apariții in campanii publicitate, in special pentru promovarea jocurilor de noroc, din care putea caștiga o avere. Negru (51 de ani) spune ca a fost curtat inca de la inceputul carierei sale in televiziune, la jumatatea anilor ‘90. ”Nu fac publictate. Recent am refuzat o astfel de oferta. Mi-au propus și mie sa apar, sa promovez jocurile de noroc. Aș fi incasat 4000 de euro pe luna sa apar pe panouri publicitate in patru orașe, 24.000…