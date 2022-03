Dan Negru este binecunoscut pentru faptul ca are curajul de a spune lucrurilor pe nume, chiar daca acest fapt ii atrage de multe ori critici din partea internauților. Zilele trecute, Dan Negru a comentat pe pagina de Instagram modul alarmist in care unele dintre canalele de televiziune prezinta știrile și... The post „Dan Negru a murit!” Reacția geniala a prezentatorului: „Mi-o merit!” appeared first on Tabu .