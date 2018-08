Secretarul de stat Dan Neculaescu din Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a declarat, marti, la Reuniunea Anuala a Diplomatiei Romane ca tara noastra isi doreste "stabilitate, dezvoltare economica si securitate" la granita. "Ne aflam in fata unor provocari si riscuri in crestere, in fata unor mutatii semnificative in politica internationala. Unii chiar vorbesc de schimbarea paradigmei in politica externa la nivel global. In ceea ce priveste Romania si Vecinatatea estica, dati-mi voie sa va spun ca eu consider ca viziunea noastra strategica nu s-a schimbat si nici nu trebuie sa se schimbe", a afirmat…