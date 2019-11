Dan Motreanu, şeful de campanie al lui Klaus Iohannis: Pentru noi este clar că nu trebuie să aibă loc dezbateri „Am avut o sedinta de campanie. Au fost rezultate bune. Pentru noi e foarte clar ca nu trebuie sa aiba loc dezbateri in turul 2 pentru ca democratia inseamna in primul rand intalnirea cu cetateanul. O sa mergem pe acelasi tip de campanie din primul tur, intalniri permanente cu cetatenii. Vom face mitinguri, intalniri cu organizatiile si cu cetatenii. Presedintele nu se teme de o confruntare, cei doi candidati sunt bine cunoscuti, punctele de vedere sunt cunoscute. O confruntare nu-si are rostul pentru ca nu aduce nimic in plus, nu e nimic de clarificat”, a declarat Motreanu. Seful… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Seful de campanie al candidatului PNL la prezidentiale, Dan Motreanu, a declarat, luni seara, ca pentru turul doi al alegerilor prezidentiale se va merge pe acelasi tip de campanie pentru Klaus Iohannis, mitinguri si intalniri cu organizatiile liberale si cu cetatenii, sustinand ca o dezbatere cu…

- "Klaus Iohannis se bazeaza pe voturile cetatenilor romani. Sigur ca noi suntem in parteneriat cu mai multe formatiuni politice, cu care am dat jos guvernul PSD, care ne-au sustinut in procedura de investire a Guvernului si contam pe sustinerea lor in turul doi", a declarat Ludovic Orban la luni.…

- Președintele Klaus Iohannis a evitat, luni seara, sa dea un raspuns in ceea ce privește invitația Vioricai Dancila la o dezbatere. La intrebarea daca va accepta o confruntare cu Viorica Dancila, șeful statului a raspuns ca „ PSD incearca sa atraga atenția prin tot felul de manevre.” „Pot sa va spun…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmt luni seara ca el prefera sa se concetreze pe intalnirile cu alegatorii in momentul in care a fost intrebat daca va merge la o dezbatere cu Viorica Dancila. Apelurile candidatului PSD privind organziarea dezbaterilor au fost considerate „manevre”.

- Președintele Klaus Iohannis nu a respins, luni, participarea la o dezbatere fața in fața cu candidatul PSD la prezidențiale, Viorica Dancila. Șeful statului a spus ca se va „concentra” pe discuții directe cu alegatorii, dar ca va discuta subiectul cu liberalii și intrebat fiind daca exclude o confruntare…

- ​Klaus Iohannis nu-i da un raspuns invitației Vioricai Dancila de a participa la dezbatere înaintea turului II. Șeful statului a declarat luni seara ca se va concentra pe întâlnirile cu alegatorii, acuzând PSD ca încearca „sa atraga atenția prin tot felul de manevre”.„Vedeți,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, referindu-se la invitatia la dezbateri lansata de liderul PSD, Viorica Dancila, ca social-democratii incearca sa atraga atentia cu tot felul de manevre, subliniind ca el se va concentra pe intalnirile cu alegatorii in campania electorala pentru turul…

- Intrebat daca va accepta invitatia la dezbatere propusa de Viorica Dancila, Klaus Iohannis a declarat ca PSD incearca sa atraga atentia prin manevre. "Urmeaza sa discut cu colegii, insa ma voi concentra pe intalnirile cu alegatorii", a punctat Iohannis. "Vreau sa subliniez doua lucruri. Noua…