Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce pierdem bani din PNRR ca nu putem sa renunțam la pensiile speciale, Guvernul cauta sa scoata camașa din cauza pierderilor de la buget. Momentan, știm ca sunt 20 de miliarde, dar n știm cifra exact pana la finele anului. Inghesuit de aceste pierderi, Executivul pregatește acum dupa inghețarea…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, marti, ca la nivelul coalitiei de guvernare sunt in discutie doua variante referitoare la veniturile mari de la stat: interzicerea cumulului pensie – salariu de la stat si impozitarea suplimentara a venitului care depaseste salariul brut al presedintelui…

- Augustin Zegrean, fost președinte al Curții Constituționale, a declarat, marți, intr-o intervenție telefonica la Antena 3, ca guvernanții nu ar trebui sa se implice in limitarea veniturilor pe care le incaseaza angajații din mediul privat. „Ce treaba au guvernanții sa limiteze salariul de la privat?”,…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a propus luni, in coalitia de guvernare, impozitarea progresiva a veniturilor care depasesc salariul presedintelui, respectiv 25.000 de lei, masura care ar urma sa se aplice atat la stat cat si la privat. Ministerul Finantelor trebuie sa vina cu o analiza, intr-o saptamana,…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a propus, luni dupa-amiaza, in ședința coaliției, ca angajații de la stat care cumuleaza pensie cu salariu, dar și acele venituri de la stat care depașesc venitul președintelui Romaniei (aprox. 25.000 lei brut) sa fie impozitate progresiv, au declarat pentru G4Media surse…

- Duminica, la pranz, pe aeroportul din Viena, o discutie la rand, asteptand o cafea: De unde sunteti? Din Ploiesti, dar stau in Germania! De cat timp sunteti in Germania? Din 2011, de cand m-am dus la munca, cand era criza in Romania! Aceasta discutie banala are insa o semnificatie extrem de importanta…

- „Ocupam spatiul public toti, politicienii, oamenii de bine si vorbim despre praguri de parca suntem o tara numai de infractori. Sunt doar 600 de cazuri de abuz in serviciu. Pentru aceste 600 de cazuri am ocupat tot spatiul public. Cred ca e cazul ca ICCJ, Ministerul Justitiei, CSM, magistratii sa vina…