Stiri pe aceeasi tema

- PSD vrea taxa pe firmele cu bani mulți, in special multinaționalele, liberalii spun ca tot oamenii de rand vor avea de suferit. Colaiția PSD PNL s-a impotmolit intr-un nou scandal. De data aceasta este vorba despre taxa de solidaritate. Dan Motreanu, prim- vicepreședintele PNL mai spune ca impozitul…

- Dan Motreanu, prim- vicepreședintele PNL, spune ca impozitul de 1% pe cifra de afaceri a marilor companii este o idee pe care PSD a mai vehiculat-o in trecut.„Nu știu ce analize economice are PSD, dar noua ne este teama ca o astfel de taxa va avea ca efect cresterea preturilor inclusiv la multe produse…

- ”Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, vorbeste in ultima perioada despre noi cresteri de taxe, incalcand un principiu de baza al Codului Fiscal, acela ca mediul de afaceri are nevoie de PREDICTIBILITATE. Coalitia are UN PROGRAM DE GUVERNARE ASUMAT, in care aceste propuneri ale lui Marcel Ciolacu NU SE…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a participat la lucrarile Adunarii Generale a Asociațiilor Municipiilor din Romania și le-a transmis primarilor ca indiferent de culoarea politica vor primi finanțare pentru a-și duce proiectele la indeplinire. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Fostul premier Florin Citu, senator PNL, a transmis luni, 12 decembrie, intr-o postare pe Facebook, ca primul lucru pe care liberalii trebuie sa il faca atunci cand vor prelua Ministerul de Finante de la PSD in mai 2023, la rotație, „este sa arate public cum a fost subminata economia naționala”. „Primul…

- ”Ce se va intampla cu rata inflatiei psd-ista in perioada urmatoare? Va creste peste 16,3%, cea mai recenta estimare a BNR pentru final de an. La inceputul anului am avertizat ca masurile socialiste dorite de PSD vor duce la explozia inflatiei. Aceste masuri au fost implementate dupa ce am plecat de…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat miercuri, la Teleorman, ca in acest moment s-a hotarat, impreuna cu ministrul de Finante, ca anvelopa de marire a pensiilor sa fie la 15 procente, dar asta nu inseamna ca social-democratii vom accepta ca punctul de pensie sa se mareasca cu 15 procente, la fel…

- Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, aflata sub tirul acuzațiilor ANI, l-a indemnat pe Nicușor Dan, edilul general, sa taie caldura la sediile PNL și social-democraților! Indemnul a venit dupa un ping-pong politic vizand datoriile Termoenergetica . Primarul Capitalei ar trebui sa suspende livrarea…