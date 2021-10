Stiri pe aceeasi tema

- „Nu, responsabilitatea politica pentru negocierea și formarea de majoritați, precum și colaborarea cu alte forțe politice, reprezinta exclusiv atributul Președintelui PNL și al Biroului Politic al PNL, care trebuie sa iși asume aceste decizii.In schimb, responsabilitatea desemnarii miniștrilor este…

- Dupa ce Florin Cițu a fost inlocuit din postura de premier desemnat, in PNL apele sunt din ce in ce tot mai tulburi. Criticat de Ilie Bolojan, președintele CJ Bihor, și de Nelu Popa, primarul Reșiței, președintele PNL este contrazis și de Dan Motreanu. Președintele PNL Giurgiu, cea mai performanta…

- Premierul desemnat, Nicolae Ciuca, președintele PNL, Florin Cițu, și cel al UDMR, Kelemen Hunor, au discutat astazi despre formarea noului guvern. La finalul intalnirii, Cițu a anunțat ca miercuri miniștrii din cabinetul Ciuca vor fi audiați in comisiile de specialitate din Parlament, iar joi va avea…

- Presedintele PNL, Florin Citu anunta ca partidul pe care il conduce va discuta cu noul premier desemnat, Dacian Ciolos, dupa ce acesta va gasi solutia unei noi majoritati parlamentare, alaturi de aliatii de la motiunea de cenzura, PSD si AUR. "Am luat act de desemnarea facuta de presedintele Klaus Iohannis.…

- George Simion, lider AUR, susține ca astazi poate fi ultima zi pentru Florin Cițu, daca celelalte partide „nu sunt brelocul președintelui”. „Buna dimineața! Azi poate fi ultima zi pentru Cițu daca celelalte partide nu sunt la brelocul președintelui. Vreți sa plece?”, scrie Simion pe Facebook.…

- Propunerea premierului Florin Citu pentru functia de ministru al Finantelor este Dan Vilceanu, scrie romania24.ro. Seful Executivului a anuntat, sambata, intr-o conferinta de presa sustinuta la Palatul Victoria, ca ii va solicita presedintelui PNL, Ludovic Orban, convocarea Biroului Politic National…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, i-a solicitat miercuri presedintelui Klaus Iohannis sa ii ceara "urgent" demisia premierului Florin Citu, pentru ca legile in vigoare interzic numirea ca ministru a celor condamnati penal. "Dupa ore bune in care speram la o #RomaniaNormala in politica…

- Florin Cițu spune ca nu se teme de conturarea unei a treia tabere in PNL, critice și la adresa lui, și la adresa lui Ludovic Orban, care ar fi condusa de Ilie Bolojan, liderul PNL Bihor, și de Dan Motreanu, liderul PNL Giurgiu.