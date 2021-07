Dan Motreanu - ales preşedinte al PNL Giurgiu Presedintele interimar al PNL Giurgiu, Dan Motreanu, a fost ales, sambata, pentru un mandat plin la conducerea organizatiei judetene a partidului, cu 467 de voturi din cei 470 de delegati.



"In urma cu doi ani, conducerea filialei judetene PNL Giurgiu era preluata, cu titlu de interimat, de o echipa condusa de presedintele Dan Motreanu. Aceasta echipa prelua (..) o filiala divizata, cu multe localitati in care numai existau organizatii locale, o filiala ale carei rezultate la alegerile locale din 2016 erau, elegant fie spus, modeste, respectiv sase primari si 146 de consilieri locali,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

