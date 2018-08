Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, sambata, ca jandarmii nu vor raspunde oamenilor politici, ea adaugand ca aspectele care tin de siguranta nationala referitoare la mitingul de vineri le va prezenta in cadrul CSAT, daca i se va solicita acest lucru. "Departe de mine…

- In fata unui veritabil tir de acuzatii lansat in directia jandarmilor, dupa interventiile la incidentele – deloc putine la numar – de la manifestatia de vineri, din Piata Victoriei, ministrul de Interne a iesit in fata presei cu precizari. “Jandarmii nu vor raspunde oamenilor politici. (…) in afara…

- Klaus Iohannis a mai transmis un mesaj in care ataca dur acțiunea Jandarmeriei și face apel la membri PSD pentru a-și inlatura actuala condurcere. "Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, condamna cu fermitate actele de violența, indiferent de cine le comite și impotriva cui sunt indreptate.…

- PMP condamna violentele din Piata Victoriei si cere ministrului Carmen Dan sa opreasca imediat interventiile in forta impotriva oamenilor care manifesta pasnic in Piata Victoriei, potrivit unui comunicat de presa remis sambata AGERPRES de Doru Petrisor Coliu, deputat de Diaspora al acestei formatiuni…

- Presedintele Klaus Iohannis condamna interventia Jandarmeriei la mitingul din Piata Victoriei. Desi afirma ca violenta nu este acceptabila, presedintele cere socoteala ministrului Carmen Dan."Intr-o democrație autentica este dreptul fiecarui om sa protesteze, dar violența nu este acceptabila,…

- USR cere demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, si a sefului Jandarmeriei Romane, Sebastian Cucos, “pentru spectacolul de brutalitate de la mitingul diasporei din Piata Victoriei”. Uniunea condamna faptul ca, in timpul manifestatiei, oameni nevinovati au fost prinsi in conflictul dintre jandarmi…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, le-a solicitat prefectilor, sambata, in cadrul comandamentului de inundatii de la MAI, sa spuna unde e nevoie cu exactitate de mai multi oameni si utilaje si daca se impune trimiterea de ajutoare de prima necesitate catre populatia din zonele afectate.

- PNL cere audierea lui Carmen Dan in Parlament. Vicepreședintele Comisiei de Aparare, deputatul PNL Ovidiu Raețchi, vrea ca ministrul de Interne sa dea explicații pentru modul in care au reacționat jandarmii la protestele de miercuri seara, din Piața Victoriei. “Avand in vedere disfuncționalitațile inregistrate…