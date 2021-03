Vicepresedintele PNL si al Camerei Deputatilor, Dan Laurentiu Leoreanu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca se intentioneaza lansarea unui nou Program National de Dezvoltare Locala, in special pentru infrastructura rutiera si de gaz metan. "Exista o gandire pentru un PNDL 3 ca sa fie lansat, ca structura, in toamna acestui an si cu executie incepand de anul urmator, cu privire in special pentru dezvoltari, modernizari, reabilitari de drumuri locale si de retele de gaz", a precizat Leoreanu. El a explicat ca in cadrul Programului National de Recuperare si Rezilienta va exista si…