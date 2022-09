Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a transmis marti, 30 august, ca partidul sau va lua toate masurile pentru a-i proteja pe romani, dar și companiile care produc in Romania, astfel incat sa faca fata crizei energetice.Liderul social-democrat a spus ca romanii vor plati in aceasta iarna preturi plafonate…

- Ministrul muncii, Marius Budai, a anunțat, duminica, la Antena 3 , ca se poarta discuții despre majorarea salariului minim, precizand ca vor fi facute cateva propuneri in acest sens in urmatoarea perioada. De asemenea, se are in vedere și indexarea pensiilor de la 1 ianuarie 2023 cu aproximativ 5 la…

- Politistii de imigrari au desfasurat, la nivel national, in ultimele cinci luni, mai multe actiuni de prevenire si combatere a sederii si muncii ilegale in vederea cresterii gradului de siguranta a cetateanului. Peste 1600 de cetateni straini au fost depistati cu sedere ilegala. Potrivit informațiilor…

- „Totul e inca pe sest, dar intentia e clara. Vor sa ia contributia romanilor la Pilonul 2, acei 3,75% cotizati lunar. Se lucreaza la mai multe scenarii, dar cert este ca, de data aceasta, planul este mult mai perfid decat ultima oara cand PSD a incercat sa faca fix acelasi lucru. Diferenta este ca acum…

- Daniel Cadariu i-a multumit, luni, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, ministrului Educatiei, Sorin Cimpeanu, pentru disponibilitatea la dialog despre invatamntul dual. ”Situatia resurselor umane din Romania reprezinta in primul rand o provocare privind conectarea sistemului educational…

- Principala problema a Romaniei in ceea ce priveste importul de forta de munca va fi in momentul in care tara noastra va intra in spatiul Schengen, a declarat, luni, ministrul muncii, Marius Budai, care a explicat ca exista riscul ca muncitorii straini care vin in Romania sa se indrepte catre alte țari…

- Supraimpozitarea muncii part-time a mai fost introdusa in Romania, dar a fost desființata, acum cațiva ani, de aceleași partide care acum au reintrodus-o, pe motiv ca efectele au fost negative, potrivit lui Dan Manolescu, președintele Camerei Consultanților Fiscali (CCF) și și tax partner la SoterandPartners.

- O lege votata in aprilie de PE va provoca un impact urias pe piata muncii din Romania cel putin, printr-una din prevederile care interzic explicit secretizarea ofertelor salariale si obliga firmele sa faca publice nivelurile de plata individuale pe diferitele segmente de locuri de munca.