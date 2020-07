Deputatul independent Nicusor Dan, candidat la Primaria Capitalei, a declarat, miercuri, ca in patru ani nu s-a construit nicio gradinita noua in Bucuresti, adaugand ca acesta reprezinta "un esec sever" al administratiei PSD-Firea. El a sustinut ca tema creselor si gradinitelor din Bucuresti reprezinta un subiect "neglijat" de actuala administratie. "In urma cu patru ani, candidatul PSD Gabriela Firea promitea 20 de gradinite cu program prelungit (...) si crese - nu spunea cate. Rezultatul este zero. In patru ani de mandat nu s-a construit nicio noua gradinita de catre administratia PSD-Firea.…