DAN ENESCU: „Copiii sunt prietenii mei cei mai buni”

- O veste extrem de importanta pentru sistemul sanitar din #Romania : Comisia Europeana a aprobat Programul Sanatate, in valoare de peste 5,8 miliarde de euro, care va moderniza sistemul sanitar și va imbunatați accesul pacienților la servicii de calitate. Fondurile din acest program vor fi alocate in…

- 11.000 de copii și 1.000 de profesori au primit carți și rechizite in urma campaniei „Dam aripi educației“ prin care Fundația World Vision Romania alaturi de centrele comerciale din portofoliul NEPI Rockcastle, principalul investitor si dezvoltator de proprietați comerciale din Europa Centrala si de…

- ​​Examenul de Rezidentiat pentru domeniile medicina, medicina dentara si farmacie din acest an are loc duminica, in sase centre universitare medicale. La concurs s-au inscris peste 10.300 de candidati, pentru aproximativ 5.800 de locuri si posturi, cele mai multe fiind pentru domeniul medicina, informeaza…

- Uniunea Studentilor din Romania va organiza in opt orase din tara - Bucuresti, Iasi, Suceava, Cluj, Craiova, Oradea, Arad si Timisoara, in perioada 4 - 14 noiembrie, cea de-a XXI-a editie a Festivalului UniFEST, sub motto-ul "Distractie gratis, nu degeaba!".

- 9.600 de firme și-au suspendat activitatea in primele opt luni ale anului Foto: Wikipedia.org RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Aproape 9.600 de firme și-au suspendat activitatea în primele opt luni ale acestui an, în creștere cu peste 20% fața de aceeași perioada a anului…

- Daniel Buzdugan, in varsta de 48 de ani, a scos la iveala amanunte mai puțin știute despre viața lui. Declarațiile au fost facute in cadrul podcastului „Inapoi in viitor cu Andreea Perminova”. Omul de radio susține ca și-a aflat scopul in viața. „Am aflat de ce m-am nascut. Am aflat ca sunt menit sa…

- O tanara adoptata in Franta, dupa ce fusese gasita ratacita intr-un tren cand avea 4 ani si a fost luata la orfelinat, face un apel pentru a-si gasi parintii biologici.Ea a publicat anuntul pe pagina The never forgotten Romanian children - Copiii niciodata uitati ai Romaniei, creata special pentru astfel…

- Criteriile de selectie ale grupului tinta (660 pers): – Sunt angajate – Sunt cetateni UE cu domiciliul sau resedinta legala in Romania in unul din cele 7 judete (Iasi, Suceava, Botosani, Vaslui, Maramures, Cluj, Salaj); – Au varsta cuprinsa intre 25 si 64 de ani CURSURILE DE FORMARE PROFESIONALA, –…