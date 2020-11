Stiri pe aceeasi tema

- Maia Sandu este pe primul loc conform rezultatelor prealabile finale ale alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie, cu 36.16% din voturile alegatorilor (487635). Igor Dodon a acumulat 32.61% (439866). Voturile pentru ceilalți candidați s-au repartizat in felul urmator: USATII RENATO…

- In Republica Moldova, candidata pro europeana Maia Sandu a castigat primul tur al alegerilor prezidentiale de ieri, cu aproape 36% din voturi, potrivit rezultatelor partiale dupa numararea a 99,5% din sufragii. Maia Sandu a fost urmata de presedintele filorus Igor Dodon, cu 32,7 procente, si se va confrunta…

- Conform rezultatelor preliminare prezentate in tabelul online de la Comisia Electorala Centrala, in turul doi se vor duela Maia Sandu și Igor Dodon. Diferența de voturi intre cei doi este, la prelucrarea a 99,63% din procese verbale, de circa 45 de mii de voturi. SANDU MAIA - 35.94% (482547)…

- Dupa procesarea a 100% din procesele verbale in municipiul Chișinau, marele ciștigator al alegerilor prezidențiale in aceasta regiune a țarii este Maia Sandu. Acesta a acumulat 45,20% din numarul total al alegatorilor care au votat in acest raion. Totodata pe locul doi este Igor Dodon cu 34,17și pe…

- Dupa procesarea a 100% din procesele verbale in raionul Calarași, marele ciștigator al alegerilor prezidențiale in aceasta regiune a țarii este Maia Sandu. Acesta a acumulat 44,46% din numarul total al alegatorilor care au votat in acest raion. Totodata pe locul doi este Igor Dodon cu 27,07% și pe poziția…

- Compania „Intellect Group” SRL in colaborare cu asociația SPERO, a efectuat un sondaj telefonic privind rezultatele alegerilor prezidențiale 2020. Potrivit sondajului, Igor Dodon si Maia Sandu ar trece in turul doi al alegerilor prezidentiale, care ar fi acumulat 28,5% din voturile cetațenilor și, respectiv,…

- Subsecretarul de stat pentru afaceri politice din SUA, David Hale a discutat cu Igor Dodon și cu Maia Sandu despre alegerile prezidențiale din Moldova, anunța Ambasada Statelor Unite ale Americii la Chișinau. Discuțiile ar fi avut loc la telefon, pe 9 octombrie, se menționeaza intr-un comunicat de presa.

- Unul dintre principalii lideri politici pro-europeni de la Chisinau, Maia Sandu, vorbeste, intr-un interviu acordat Agerpres, despre importanta alegerilor prezidentiale care vor avea loc pe 1 noiembrie in Republica Moldova. Lider al Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), Maia Sandu a…