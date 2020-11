Stiri pe aceeasi tema

- Fara alegeri parlamentare anticipate in Republica Moldova, nu va exista un "proiect politic Maia Sandu", afirma analistul de politica externa Dan Dungaciu."Daca nu vom avea anticipate, nu vom avea un proiect politic Maia Sandu.

- Europarlamentarul Rareș Bogdan (PNL) a declarat aseara, la scurt timp dupa inchiderea urnelor de vot in cadrul scrutinului prezidențial din Republica Moldova ca eventuala victorie a Maia Sandu i se datoreaza, inclusiv, liderului Partidului Nostru, Renato Usatii, care a trecut printr-o „transformare…

- Maia Sandu, liderul formatiunii proeuropene Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), este pe primul loc in scrutinul prezidential din Republica Moldova, conform rezultatelor partiale anuntate de Comisia Electorala. Dupa procesarea a 99,53% dintre voturi, candidata pro-europeana a obținut 57,49% dintre…

- Maia Sandu, candidata partidului pro-european Acțiune și Solidaritate, va fi prima femeie președinte a Republicii Moldova. Rezultatele anuntate de Comisia Electorala Centrala o dau caștigatoare a scrutinului de la Chișinau cu un avans de peste zece procente in fața președintelui in funcție, Igor Dodon,…

- La 48 de ani, Maia Sandu poate sparge un tabu, si anume sa devina presedinta intr-o societate profund patriarhala. Sondajele la iesirea de la urne o arata castigatoare in fata presedintelui in exercitiu Igor Dodon.

- Candidata Partidului Actiune si Solidaritate, Maia Sandu, sustine ca, daca devine presedinte si daca Parlamentul si Guvernul se va dovedi ca nu sprijina masurile, politicile, deciziile foarte importante pentru a ajuta cetatenii si economia, va fi motiv in plus de a intelege ca e nevoie de alegeri parlamentare…

- In data de 15 noiembrie, in Republica Moldova se va stabili in ce direcție va merge țara. Maia Sandu este un candidat pro-Europa, iar Igor Dodon este pro-Rusia. Maia Sandu a obținut 36,15% dintre voturi, iar Igor Dodon a obținut 32,62%. Articolul ALEGERI PREZINDENȚIALE IN REPUBLICA MOLDOVA: Igor Dodon…

- Alegatorii din Republica Moldova sunt chemați la urne, la 1 noiembrie, pentru a-l alege pe președintele țarii. Actualul președinte Igor Dodon candideaza acum din nou, ca independent. La fel și principala sa rivala din urma cu patru ani, Maia Sandu, care va incerca sa-și ia revanșa, deși va fi greu,…