Dan Dragoş Drăgan, secretar de stat în Ministerul Economiei, ales preşedinte al Consiliului de Administraţie al Romgaz ”S.N.G.N. ROMGAZ S.A. informeaza actionarii si investitorii cu privire la faptul ca, in urma adoptarii Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr. 1/11.03.2021, prin care au fost alesi membrii provizorii ai Consiliului de Administratie al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., Consiliul de Administratie, intrunit in sedinta din data de 17 martie 2021, a decis alegerea domnului Dan Dragos Dragan in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie”, a transmis, joi, Rmgaz, intr-un comunicat de presa. In aceeasi sedinta, s-a stabilit componenta comitetelor consultative din cadrul Consiliului de Administratie,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

