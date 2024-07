Stiri pe aceeasi tema

- „Dumnezeu s-o odihneasca pe frumoasa, cumintea și vrednica - adica minunata noastra mama - Maru Diaconescu. Te iubim, oriunde ai fi, Mama Mario, Nic și Dan”, a scris Dan Diaconescu intr-un mesaj emoționant postat pe rețelele sociale. Intr-o alta postare, Diaconescu a adaugat o fotografie a mamei sale…

- Doliu uriaș in lumea muzicii! Legendarul pioner al blues-ului britanic, John Mayall, s-a stins din viața la varsta de 90 de ani, anunța BBC. John Mayall a murit John Mayall a murit luni in casa sa din California, inconjurat de familia sa, se arata intr-un comunicat de pe pagina sa de Instagram. „Problemele…

- Doliu in lumea medicala din Romania dupa anuntul decesului medicului Silvia Coman, la varsta de doar 40 de ani.Dupa ce si a dedicat viata ajutorarii bolnavilor de cancer, Silvia Coman a fost rapusa chiar de aceasta boala.Iata postarea de pe pagina de socializare Asociatia Magic:Medic, mama a doi copii,…

- Atacantul international egiptean Ahmed Refaat a murit, sambata, la varsta de 31 de ani, la patru luni dupa ce a suferit un stop cardiac in timpul unui meci, a anuntat clubul sau din Cairo, Modern Future FC.

- Actorul Ion Ritiu, cunoscut pentru rolurile jucate in mai multe filme regizate de Sergiu Nicolaescu, s-a stins din viata la varsta de 74 de ani, a anuntat, miercuri, Teatrul National Targu Mures.

- Spitalul Județean de Urgența Buzau anunța cu deosebita tristețe incetarea din viața a dnei doctor Rodica Sarbu, la varsta de 67 de ani. Dna. dr. Rodica Sarbu, medic primar endocrinolog, a coordonat o lunga perioada de timp activitatea la cabinetul de Endocrinologie din cadrul Ambulatoriului de Specialitate.…

- Doliu in familia Rotariu. Dana, soția lui Iosif, fostul mare internațional roman, a murit la varsta de 60 de ani. Decesul s-a produs duminica, la ora 04:00 dimineața. Soția a trecut in neființa in somn, iar sambata seara, aceasta i-a transmis soțului sau sa aiba grija de copii. „In somn a murit. Am…

- Alex Alexandrov, om de afaceri renumit din Iași și fostul patron al companiei de construcții Alex, cea mai veche din Iași, a incetat din viața.Cunoscut pentru contribuțiile sale semnificative in domeniul construcțiilor din anii ’90, Alex Alexandrov a murit dupa o lunga lupta cu o boala incurabila, potrivit…