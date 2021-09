Stiri pe aceeasi tema

- Ruptura dialogului dintre fostul și actualul viceprimar, Dan Diaconu și Ruben Lațcau poare sa fie una iremediabila, cei doi s-au certat și in plenul Consiliului Local Timișoara de marți. Primul a spus ca i se cere sa voteze o rectificare bugetara bazata pe referate lansate de structuri ale primariei…

- Fostul viceprimar al Timișoarei, liberalul Dan Diaconu, s-a dezlanțuit la adresa actualei administrații. El acuza ”cabinetul” Fritz de faptul ca lucrarile la Drumul Boilor a fost oprit din cauza de ”greaua moștenire”, iar aceasta a produs in zona campuri intregi de ambrozie. Urarea pe subiect: Sa va…

- E cineva in tara asta care crede ca Florin Citu nu mai poate de grija lui badea Ion din Cucuruzii de Vale fiindca are cacastoarea in fundul gradinii? O suspecteaza cineva pe Alina Gorghiu ca nu doarme noaptea fiindca la Cucuruzii din Deal drumul e de pamant? Evident ca nu. Si atunci de ce e ... The…

- Municipalitatea timișoreana iși propune de mai multe luni sa umple orașul cu coșuri de gunoi. Problema este ca banii oferiți la licitația de achiziție a acestora au fost prea puțini pentru a fi atractivi pentru firmele furnizoare, dar primarul Dominic Fritz insista sa cumpare 1000 de asemenea recipiente.…

- Ramasa fara șef, societatea Colterm are acum și director General. Așa cum se estima, președintele Consiliului de Administrație Cristian Mițu, a avansat in structura ierarhica și a devenit director general. Decizia a fost luata de Consiliul de Administrație al Colterm S.A., iar funcția i-a fost acordata…

- Intrunit in aceasta seara, Biroul Politic Judetean (BPJ) interimar al PNL Timis a decis sa-l demita pe Claudiu Buciu din functia de presedinte al PNL Lugoj. De asemenea, Biroul Politic Local al PNL Timis a fost dizolvat. Asa cum deBanat a relatat dimineata, presedintele PNL Lugoj, Claudiu Buciu, totodata…

- Sambata, 3 iulie, se va alege noul președinte al PNL Timișoara. Funcția ramasa libera in urma demisiei lui Dan Diaconu, era ocupata cu titlu de interimat, de la momentul alegerilor locale, de șeful PNL Timiș, Alin Nica. Luni este ultima zi in care se mai pot depune candidaturile pentru funcția de președinte…

- Problema cautatorilor ilegali de comori ramane de actualitate, iar persoane care se ocupa cu asemenea indeletniciri au fost descoperite de inspectorii Direcției Județene de Cultura Timiș. In urma controalelor facute, au mai fost descoperite numeroase probleme legate de construcțiile din zonele de protecție…